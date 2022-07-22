التقديم على الأمن العام نساء عبر منصة أبشر توظيف

سوف يتم التقديم على الأمن العام نساء على رتبة جندي بداية من يوم غداً السبت، حيث أعلنت مديرية الأمن العام، أن الإدارة المركزية للقبول بوزارة الداخلية، سوف تقوم بفتح بوابة القبول والتسجيل من منصة أبشر توظيف، لمن يرغبن تسجيل طلبات الالتحاق بالوظائف العسكرية للعنصر النسوي للعام 1443، من الشباب السعودي الخريجات الحاصلات على المؤهل المطلوب، وينطبق عليهن شروط القبول والتسجيل، كما هو الحال في الوظائف العسكرية الشاغرة التي تعلن عنها الوزارة بشكل دوري وعلى حسب احتياجات المديريات الأمنية التي تتبعها.

تقديم القوات الخاصة للأمن العام

سيكون التقديم على الأمن العام للنساء في قطاع القوات الخاصة بالإدارة العامة للمرور، وعلى رتبة جندي، وذلك لخريجات شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، مع الإشارة إلى أن الأفضلية للحاصلات على شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في أحد المؤهلات المطلوبة ضمن شورط القبول والتسجيل على وظائف الأمن العام وهي:

تخصص القانون

تخصص الإحصاء

إعلام

علاقات عامة

إدارة الموارد البشرية

إدارة مالية

محاسبة

حاسب ألي

لغة إنجليزية.

شروط التقديم على الأمن العام نساء لعام 1443

وضعت إدارة القبول المركزي عدد من الشروط من أجل التقديم على الأمن العام والشروط هي:

أن تكون مقدمة الطلب مواطنة سعودية الجنسية من حيث الأصل والمنشأ، وتستثني من نشأت مع والديها خلال خدمتهم الدولة.

حاصلة على المؤهل المطلوب وهو شهادة الثانوية العامة أو ما يعادل ذلك.

يفضل من لديها مؤهل عالي.

أن تكون مقدمة الطلب حسنة السير والسلوك والسمعة ولا يوجد عليها حكم بحد شرعي أو الإدانة في جرائم الشرف والأمانة.

أن يكون للمتقدمة هوية وطنية سارية المفعول وقت التقديم.

ألا يكون قد سبق لمقدمة الطلب التعين في وظيفة تخضع للنظام العسكري أو تم إنهاء خدمتها من أحد المعاهد أو المراكز العسكرية.

ألا تكزن موظفة في جهة حكومية.

ألا تكون متزوجة من غير سعودي.

يجب معادلة الشهادات التي صدرت من خارج المملكة عبر خمات وزار التعليم .

رابط منصة أبشر للتوظيف

التسجيل والتقديم على وظائف مديرية الأمن العام للنساء، من خلال رابط منصة أبشر توظيف والذي يجب الدخول علية لبدء تسجيل بيانات مقدم الطلب للالتحاق بما توفره المنصة من وظائف عسكرية.