هل تستطيع الزوجة التسجيل في حساب المواطن؟ وطريقة التسجيل عبر eservices.ca.gov.sa

يعد برنامج حساب المواطن واحدًا من أهم الخدمات المقدمة لخدمة المجتمع في المملكة العربية السعودية، والتي توفر للمواطنين السعوديين المحتاجين للدعم كل ما يلزمهم بعد الأزمات الاقتصادية التي يمر بها الوطن العرب، وبالطبع يتساءل بعض السيدات السعوديات عن هل تستطيع الزوجة التسجيل في حساب المواطن والاستفادة من الدعم، وهذا ما سنخبركم عنه من خلال السطور القادمة.

هل تستطيع الزوجة التسجيل في حساب المواطن

يعد هذا السؤال من الأسئلة التي تشغل بال بعض السيدات في السعودية حيث أن هناك بعض الحالات من السيدات الغير قادرات على مواصلة المعيشة في ظل ارتفاع الأسعار، لذلك وفرت الحكومة للزوجة التسجيل في البرنامج حساب مواطن بكل سهولة وفق شروط وضوابط التقديم في حساب المواطن، ولكن في بعض الحالات فقط والتي نعرضها عليكم فيما يلي:

حالات وشروط حساب المواطن للنساء المتزوجات

في حالة هجر الزوج لزوجته نهائيًا.

عندما يكون الزوج مسجون في إحدى القضايا.

أيضا الزوجة السعودية المتزوجة من رجل لم يمتلك الجنسية السعودية.

علاوة على ذلك الزوجة التي تزوجت رجل الفاقد الأهلية.

في هذه الحالات الزوجة يحق لها التسجيل في البرنامج وعلى الزوجة أن تقدم المستند الذي يثبت أنها من ضمن هذه الحالات حتى يتاح للزوجة التسجيل في حساب المواطن والاستفادة من المعونة في وقت قصير.

طريقة تسجيل الزوجة في حساب المواطن

بإمكان الزوجة التي تحتاج للتسجيل في حساب المواطن أن تتبع عدد من الخطوات حتى تتمكن من الحصول على الدعم من الحكومة في وقت قياسي، هذه الخطوات تتمثل فيما يلي:

عليك أولا الدخول على الموقع الرسمي لحساب المواطن السعودي عبر شبكة الانترنت.

بعد ذلك اضغط على إنشاء حساب جديد ويتطلب ذلك بعض البيانات الخاصة بك مثل رقم هاتفك، ورقم الهوية الخاصة بك.

الآن ستجد أمامك على هاتفك المحمول رسالة نصية تحتوي على الرمز السري الخاص بك، وذلك حتى تكمل باقي عملية التسجيل.

بعد ذلك قم بتغيير الرمز السري الذي أرسل إليك، ثم عليك بالتأكد من أن البيانات الموجودة مضبوطة.

ثم قم بإرسال جميع المستندات التي تطلب منك. ومن ثم قدم الطلب الخاص بك وانتظر حتى يأتيك الرد على التسجيل في برنامج حساب المواطن.

في نهاية مقال هل تستطيع الزوجة التسجيل في حساب المواطن فقد عرضنا لكم الإجابة. كما عرضنا لكم الحالات التي تستحق الحصول على دعم حساب المواطن. كما عرضنا كيفية تسجيل الزوجة المستحقة فيه.