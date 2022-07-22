استخراج نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم 2022 برقم الجلوس نتائج الصف الثامن

تصدرت مؤخرًا نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم 2022 عمليات البحث بشكل كبير من جانب الطلاب وأولياء الأمور، وذلك جاء بالتزامن مع ما تم الإعلان عنه من جانب وزارة التعليم السودانية بأنه قد انتهت مع عملية تصحيح الاختبارات، ومن الوارد أن يتم الإعلان إلكترونيًا عن النتيجة داخل ولاية الخرطوم خلال الأيام القليلة القادمة.

نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم 2022

هناك حرص واضح من جانب وزارة التعليم السودانية بخصوص تقديم أفضل الخدمات الإلكترونية للطلاب، وذلك يظهر بصورة كبيرة عند عرض النتيجة إلكترونيًا على موقع الوزارة، وإليكم الخطوات الخاصة بالاستعلام عن النتيجة بالصورة الآتية:

تتمثل أولى الخطوات بذهاب الطالب مباشرة إلى الموقع الإلكتروني الخاصة بإعلان النتائج الخاص بوزارة التعليم السودانية عبر الإنترنت

وبعد ذلك يقوم الطالب بالتوجه مباشرة على أيقونة نتيجة شهادة الأساس الظاهرة أمامه.

ثم تأتي خطوة تسجيل رقم مقعده داخل مربع البيانات المخصص لذلك، فيجب إدخال بياناته بشكل صحيح، حتى تتم عملية الاستعلام بالشكل الصحيح دون أي أخطاء.

ومن بعدها يقوم الطالب بتسجيل كود التحقق، ثم يقوم بالضغط على أيقونة عرض النتيجة، وسوف يتم إظهار كافة التفاصيل عن النتيجة فور اعتمادها من جانب وزارة التعليم السودانية.

أخبار نتيجة شهادة الاساس الجديدة الخاصة بولاية الخرطوم

إليكم آخر المستجدات الخاصة بنتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم بالشكل الآتي:

في الآونة الأخيرة وجدنا أن وزارة التعليم السودانية قد أعلنت عن نتيجة الأساس داخل الولاية الشمالية.

ومن المقرر أن يتم عقد مؤتمر خاص بإعلان أسماء الأوائل على ولاية الخرطوم مع مطلع الأسبوع المقبل، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية أن نتيجة الصف الثامن من المتوقع أن تظهر يوم الثالث والعشرون من شهر يوليو الجاري.

فتم الإعلان عن أن عملية تصحيح الأوراق قد تم الانتهاء منها خلال هذا الأسبوع، وذلك في ظل التشديد على إجراءات الاحترازية لضمان صحة الطلاب والمعلمين أيضاً.

وفي الختام نكون قد وضحنا لكم طريقة الاستعلام عن نتيجة شهادة الاساس ولاية الخرطوم 2022، وعرضنا أيضًا عددًا من الأخبار الموثوق منها بخصوص موعد الإعلان عنها، وبالتالي نكون قد أزالنا ولو جزء بسيط من القلق، وذلك بعد التأكد بأن نسبة النجاح خلال هذا العام تفوق الأعوام الماضية.