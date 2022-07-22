الجوازات السعودية الإقامات والاستعلام عن رسوم تجديد الإقامة المنتهية

تصدرت الجوازات السعودية الإقامات محركات البحث خلال هذه الفترة، وذلك جاء بالتزامن مع ما تم الإعلان عنه من جانب الحكومة السعودية بأن قامت بتحديد مهلة زمنية لا تزيد عن 3 أيام لتجديد الإقامة، وذلك بعد انتهاء فترة صلاحية التصريح، وهذا ما سنقوم بالتطرق إليه بالبحث داخل هذا المقال.

الجوازات السعودية الإقامات

إليكم أبرز ما ذهبت إليه الحكومة السعودية بخصوص الغرامات الخاصة بعدم تحديد الإقامة، وهذا ما سنعرضه بالشكل الآتي:

في حال تأخر الشخص عن تجديد إقامته للمرة الأولى، فسوف يتم إلزامه بدفع غرامة تقدر بحوالي 500 ريال سعودي.

لكن إذا تأخر عن تجديد إقامته للمرة الثانية، فهنا يتم إلزامه بدفع غرامة قدرها حوالي 1000 ريال سعودي تقريباً.

لكن إذا ازداد ذلك الأمر عن المرة الثالثة، فهنا يتم سحب رخصة الإقامة منه على الفور ويتم ترحليه من الأراضي السعودية وذلك في إطار حرص المملكة على إرساء قواعد القانون.

رسوم تجديد الإقامة الجديدة داخل السعودية

أوضحت الحكومة السعودية بأن هناك رسوم مالية معينة يجب أن يتم سدادها كي يتم تجديد رخصة الإقامة، وإليكم أبرز ما ذهبت إليه الحكومة بالشكل الآتي:

تصل القيمة المالية الخاصة بالإقامة المؤقتة إلى حوالي 100 ألف ريال سعودي بشكل سنوي، أي بما يعادل 27 ألف دولار أمريكي.

بينما تقدر القيمة المالية الخاصة بالإقامة المؤقتة في المملكة العربية السعودية بحوالي 800 ألف ريال سعودي، أي بما يعادل 213 دولار أمريكي.

والرسوم المالية الخاصة بأسر الوافدين تقدر بحوالي 500 ريال سعودي.

بينما تصل الرسوم المالية الخاصة بالعاملين داخل القطاع الخاص إلى حوالي 650 ريال سعودي.

ولكي يتم الموافقة على طلب تجديد الإقامة داخل السعودية، فيجب علينا تقديم جواز سفر ساري، وسجل جنائي خالي من أي قضية، واستمارة موثقة بها التقرير الصحي الخاص بحالة المقيم وأنه خال من أي عدوى أو مرض.

وفي النهاية نكون قد عرضنا آخر المستجدات التي تخص الجوازات السعودية الإقامات، حيث عرضنا لكم الأوراق الخاصة بعملية التجديد والرسوم المالية التي يجب أن تدفع عند تجديد الإقامة، وفي حال التأخر عن التجديد، فسوف يعرض صاحب الإقامة إلى الغرامة المالية.