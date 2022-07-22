اسعار مطعم الشيف نصرت في السعودية

قام عدد كبير من رواد السوشيال ميديا بتناقل الأخبار حول اسعار مطعم الشيف نصرت التي شغلت تفكير العديد من الناس بسبب ارتفاعها الشديد، مما جعل المطعم لا يلائم عدد كبير من طبقات المواطنين، فقد جعل المطعم يقتصر على الزائرين الأثرياء بسبب ما وضعه من أسعار باهظة أدهشت الجميع، وسوف نوضح لكم هذه الأسعار من خلال مقالنا بالتفصيل.

اسعار مطعم الشيف نصرت

يقدم مطعم الشيف نصرت عدد من الوجبات المعروفة، ولكن بطريقة غير معتادة بل تعتبر غريبة بالنسبة لعدد من الناس، فهو يقوم بإضافة الذهب والأوراق الذهبية لأغلب الوجبات بطرق مختلفة مما جعل تكلفة الوجبات ترتفع إلى الأسعار التالية:

ستيك الذهبي عبارة عن قطعة لحم مشوية على الفحم وزن 400 جرام، بسعر 1250 ريال سعودي.

وجبة نصرت سباغيتي عبارة عن شرائح رفيعة من اللحم وزن 200 جرام، بسعر 390 ريال سعودي.

وجبة لوكوم وهي شرائح لحم فيليه رفيعه وزن 200 جرام بسعر، 390 ريال سعودي.

وجبة سسلك اللحم الطري الذي يتم تتبيلة مع الحليب، الصويا صوص، البصل ومجموعة توابل وزن 300 جرام بسعر 390 ريال سعودي.

وجبة نصرت سيزلن عبارة عن شرائح لحم فيليه مطهوة مع الخردل والزبدة وزن 400 جرام بسعر 780 ريال سعودي وتكفي لفردين، أما وزن 800 جرام تكفي لأربع أفراد بسعر 1560 ريال سعودي.

وجبة برجر ويقدم مع اللحم المدخن، البصل الحلو، جبنة وشرائح البطاطا بالأوراق الذهبية بسعر 450 ريال سعودي.

وجبة برجر مع اللحم المدخن، بصل حلو، جبنة، شرائح البطاطا بسعر 175 ريال سعودي.

وجبة كرات اللحم المشوية مع أصابع البطاطا، بسعر 175 ريال سعودي.

وجبة كفتة مشوية بالجبن مع أصابع البطاطا الذهبية، بسعر 225 ريال سعودي.

لحم صافي من ريش الصدر مشوي ومتبل على طريقة الشيف نصرت ويكفي لثلاث أفراد، بسعر 2500 ريال سعودي.

الشيف نصرت

هو شيف تركي من أصول كردية، وقد بدأ سلسة من مطاعم شرائح اللحم ستيك هاوس الفاخر، وحقق نجاح باهر وانتشار واسع ويلقب أيضاً بشيف الملح.

من خلال سطور مقالنا نكون وضحنا لكم اسعار مطعم الشيف نصرت التي تشغل الجميع بسبب ارتفاعها المبالغ فيه، وطريقة التقديم الغير معتادة والتي ينفرد بها مطعم نصرت في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.