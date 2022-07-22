العالم اليوم - 17 قتيلا في هجمات مسلحة شمال غربي نيجيريا

انتم الان تتابعون خبر 17 قتيلا في هجمات مسلحة شمال غربي نيجيريا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 يوليو 2022 04:18 صباحاً - قتل 17 شخصا من بينهم 5 شرطيين، في هجمات مسلحة شنتها عصابة إجرامية في مقاطعة كاتسينا شمال غربي نيجيريا، حسبما أعلنت الشرطة ومسؤول محلي.

وغابات شمال غرب نيجيريا ووسطها مليئة بعصابات إجرامية يطلق السكان المحليون على أفرادها اسم "قطاع الطرق"، لأنهم يقتلون الناس أو يخطفونهم بعد أن ينهبوا منازلهم ويحرقوها.

وقال المتحدث باسم الشرطة جامبو عيسى إن مجموعة تضم حوالى 300 من "قطاع الطرق" هاجموا على متن دراجات نارية مساء الأربعاء مركزا للشرطة قرب قرية غاتاكاوا في منطقة كانكارا، مما أسفر عن مقتل 5 شرطيين.

وأضاف: "لقد خسرنا 5 من عناصر الشرطة في معركة بالأسلحة النارية مع قطاع الطرق أثناء محاولتهم منع هؤلاء من الإغارة على قرية غاتاكاوا".

وفي هجمات منفصلة شنها أفراد من العصابة نفسها يومي الثلاثاء والأربعاء على 4 قرى في مقاطعة فاسكاري المجاورة، قتل 9 أشخاص على الأقل، بحسب المسؤول المحلي موسى أدو.

وسجل في السنوات الأخيرة ارتفاع في أعمال العنف التي يرتكبها "قطاع الطرق"، وقتلت هذه العصابات أكثر من 2600 مدني عام 2021، بزيادة تتجاوز 250 بالمئة مقارنة بعام 2020، بحسب أرقام منظمة غير حكومية.

وتخوض قوات الأمن النيجيرية في شمال شرق البلاد مواجهات ضد مسلحين متطرفين من جماعتي "بوكو حرام" و"تنظيم داعش في غرب إفريقيا".

كما يخوض الجيش مواجهات ضد عصابات "قطاع الطرق" التي ترهب سكان الولايات الواقعة شمال غربي البلاد ووسطها، بهجمات وعمليات خطف جماعية.