الرئيس الأوكرانى: لدينا إمكانات كبيرة لتقدم قواتنا فى الحرب

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى مقطع مصور "فيديو" للرئيس الأوكراني، بثته شبكة "سي.إن.إن." الإخبارية الأمريكية، وقالت إنه جاء عقب لقاء زلينسكى برؤساء المخابرات وقائد القوات المسلحة ووزيرى الداخلية والدفاع،.
وقال زيلينسكي: "لقد حددنا المهام فى بعض المجالات التكتيكية لتعزيز مواقعنا، كما عملنا بشكل شامل على مسألة تزويد القوات بالأسلحة الحديثة".
تأتى هذه التصريحات فى ظل نفى الرئيس الأوكرانى زيلينسكى للأنباء التى تحدثت عن تدهور حالته الصحية.
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