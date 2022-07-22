العالم اليوم - الأمن السريلانكي يفكك مخيم المحتجين الرئيسي أمام قصر الرئاسة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 يوليو 2022 03:21 صباحاً - اقتحم المئات من عناصر الشرطة والجيش في كولومبو ليل الخميس، المخيم الرئيسي للمتظاهرين أمام القصر الرئاسي وبدأوا بتفكيك خيم المحتجين، حسبما أفادت "فرانس برس".

وشن عناصر الشرطة والجيش هذه العملية لفتح الطرقات المؤدية إلى القصر الرئاسي وإجلاء المعتصمين أمامه، علما أن المحتجين كانوا قد تعهدوا بإخلاء المكان بحلول عصر الجمعة.

واقتحم عناصر الوحدات الأمنية والعسكرية المخيم مسلحين بهراوات، وأزالوا العوائق التي وضعها المحتجون أمام البوابة الرئيسية للقصر الذي كانوا قد اقتحموا قسما منه في وقت سابق من يوليو الجاري.

وكان المحتجون أعلنوا عزمهم على إخلاء المنطقة بحلول عصر الجمعة، بعد أن أدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس الجديد رانيل ويكرمسينغي.

وأصدر ويكرميسنغي بيانا بالجريدة الرسمية، الخميس، دعا فيه جميع أفراد القوات المسلحة إلى الحفاظ على النظام العام في عدة مناطق من البلاد، اعتبارا من الجمعة.

وأظهرت عدة مقاطع فيديو نشرت في ساعة مبكرة من صباح الجمعة على منصات التواصل الاجتماعي، قوات مسلحة وهي تتقدم نحو الخيام.

وانتخب المشرعون في سريلانكا القائم بأعمال الرئيس ويكرميسنغي رئيسا للبلاد، الأربعاء، على أمل أن تساعد خبرته الطويلة في انتشال البلاد من أزمة اقتصادية وسياسية تصيبها بالشلل.