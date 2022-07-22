العالم اليوم - نجوم الزمالك يتحدثون لـ"دوت الخليج" بعد التتويج بالكأس

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 يوليو 2022 03:21 صباحاً - تحدث 3 من نجوم الزمالك لـ"دوت الخليج" في أعقاب تتويج الفريق بلقب كأس مصر، الخميس، بعد الفوز على الغريم التقليدي الأهلي بنتيجة 2-1 في مباراة مثيرة.

والخميس أحرز الزمالك لقب الكأس لموسم 2020-2021 للمرة الثامنة والعشرين في تاريخه، ليجمع ثنائية الدوري والكأس لخامس مرة.

وتقدم "الأبيض" عن طريق أحمد سيد "زيزو" في الدقيقة 6، ثم أضاف إمام عاشور الهدف الثاني بعد نصف ساعة، بينما قلص البديل حسام حسن النتيجة للأهلي في الدقيقة 55.

ومن أرضية ستاد القاهرة الذي احتضن اللقاء، قال حازم إمام جناح الزمالك لموفد "دوت الخليج": "أهنئ الجماهير واللاعبين ومجلس الإدارة. لعبنا مباراة كبيرة خاصة في الشوط الأول وكان بإمكاننا حسمها مبكرا، لكن الحمد لله على الفوز".

وعندما سئل إمام عن سر النتائج الجيدة للزمالك في الفترة الأخيرة قال: "هو تضافر الجميع، من مجلس إدارة وجهاز فني على أعلى مستوى ولاعبين، حتى من كان يلعب آخر مباراة له بقميص الزمالك قدموا أفضل مبارياتهم مثل أشرف بن شرقي" الذي قرر الرحيل عن الزمالك لوجهة لم تعلن بعد.

وتابع: "لم يبخل أحد بنقطة عرق. الكأس بطولة غالية وحققناها أمام ناد كبير".

كما قال محمود حمدي (الونش) مدافع الزمالك ومنتخب مصر لـ"دوت الخليج"، إن "الموسم صعب لكن اللاعبين رجال".

وأضاف الونش: "قابلنا صعوبات كبيرة طول الموسم. كثيرون قالوا إن الموسم بالنسبة للزمالك شبه منتهي من نصفه الأول. ثقة الجمهور قلت بسبب النتائج غير الجيدة في الفترة الأولى من الموسم".

لكن "بعد مجيء (المدير الفني البرتغالي جيزوالدو) فيريرا، حاولنا ننفذ تعليماته قدر المستطاع واستعدنا مستوانا. نحن في المركز الأول في الدوري وهذا المطلوب، وفي كأس مصر كلل الله جهد اللاعبين. أشكر اللاعبين والإدارة"، حسب المدافع الصلب.

ووجه حارس المرمى المتألق محمد عواد الشكر للجمهور ومجلس الإدارة والجهاز الفني، على "الثقة الكبيرة التي منحوني إياها الفترة الماضية"، بعد غياب الحارس الأساسي محمد أبوجبل بسبب مشاكل إدارية تتعلق بتجديد عقده.

وأضاف عواد لـ"دوت الخليج": "إن شاء الله نكون عند حسن ظن الجمهور. مجلس الإدارة محترم ووفر لنا كل شيء الفترة الماضية، ونشكر فيريرا على النظام الذي وضعه مع أمير مرتضى منصور (المشرف العام على الكرة ونجل رئيس النادي) مؤخرا ويسير على الجميع".

وختم عواد حديثه قائلا: "أكيد هذا نادي الزمالك الذي كنت أتمنى أن أراه. اليوم نفرح مع الجمهور وغدا سنجهز أنفسنا للدوري".