نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم على جامعة الأمير سطام عبر بوابة القبول الموحد للعام الجامعي 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأ اليوم التقديم على جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، أحد الجامعات السعودية التي سيتم إجراء القبول والتسجيل بها، من رابط بوابة القبول الموحد للطلاب أو الطالبات في منطقة الرياض، وقامت الجامعة بعرض بعض التفاصيل حول ألية التقديم والتخصصات الجامعة المتاحة لديها، وكانت لجنة القبول الإلكتروني الموحد قد حددت مواعيد لبدء استقبال الطلبات المقدمة من الطلاب وأخرى للطالبات التي سيتم فتح بواتهم في موعد قريب، وفي خلال مدة زمنية معينة بعدها يتم البدء في إعلان نتائج الترشيح بكل جامعة.

رابط بوابة القبول الموحد للطلاب بالرياض

تم فتح رابط بوابة القبول الموحد للطلاب اليوم الجمعة 23 ذي الحجة 1443، كما هو كان محدد من لجنة القبول الإلكتروني في الجامعات الحكومية وكليات التقنية التابعة إلى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ويمكن للطلاب من خريجي الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، من الطلاب السعوديين أو المقيمين أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والبدون، البدء في متابعة البوابة لتسجيل الطلبات على حسب الشروط التي تم وضعها، ومواعيد فتح وغلق البوابة، وما جاء في إرشادات دليل الطالب للقبول الجامعي 1444 .

يمكن الدخول على بوابة قبول الطلاب في الرياض، والبدء في تسجيل طلبات الالتحاق، ومنها التقديم على جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز، من بين الجامعات الحكومية التي تستقبل نفس الشيء اليوم من نفس البوابة، وينتهي التقديم يوم الأربعاء 28 ذي الحجة وفقاً لما هو مقرر بالفعل، عند الساعة 12 ظهراً.

التقديم للطالبات على جامعة الأمير سطام سيكون من نفس البوابة عبر رابط القبول الموحد للطالبات، وسيبدأ التسجيل من يوم السبت القادم 24 -12- 1443 وحتى الخميس 29 ذي الحجة.

بدء التقديم على جامعة الأمير سطام

انطلق القبول والتسجيل في جامعة الأمير سطام كما هو الحال في عدد من الجامعات لمن يرغب في الالتحاق بأحد الكليات خلال العام الجامعي 1444، ومن بين تلك الجامعات، جامعة شقراء، جامعة المجمعة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، جامعة الملك سعود، جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، الكليات التقنية في المملكة.

البوابة الموحدة للقبول الإلكترونية توفر خدمة متميزة، تشمل عرض طريقة التقديم ومتطلبات التسجيل، ومعلومات حول كل جامعة، وهي من الأمور التي يجب أن يقوم الطالب بمراعاتها عند الدخول على الموقع.