رابط وشروط التقديم في وظائف الأمن العام للنساء 1443 على رتبة جندي

شروط التقديم في وظائف الأمن العام للنساء 1443، أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية السعودية الخاصة بالشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل في وظائف الأمن العام للنساء برتبة جندي للتعيين في الإدارة العامة للمرور لمن لديها مؤهل الدبلوم أو البكالوريوس في عدة تخصصات، حيث حددت المديرية شروطاً لكي يتم القبول في الوظائف العسكرية والتقديم إلكترونياً عبر بوابة أبشر للتوظيف، فيما نبهت لجنة القبول بعض الإرشادات الهامة منها ضرورة التأني أثناء تسجيل البيانات وذلك لمنع استبعاد الطلب نتيجة حدوث معلومات غير متطابقة حين مراجعة الطلبات بعد المقابلة الشخصية، لذا يجب على كل متقدمة استيفاء الشروط والمعايير والالتزام بالضوابط والإرشادات.

مواعيد التسجيل في وظائف المديرية العامة للمرور 1443

صرحت المديرية العامة للمرور أنه سوف يبدأ التقديم على وظائف الأمن العام للنساء 1443هـ من يوم السبت 24 شهر ذي الحجة الموافق 23 يوليو 2022 ويستمر باب القبول مفتوح لمدة خمسة أيام متتالية حتى يوم الخميس 29 ذي الحجة الموافق 28 يوليو إن شاء الله عبر منصة أبشر توظيف.

شروط التقديم في وظائف الأمن العام للنساء

يجب أن يكون لديها بطاقة هوية مستقلة (سارية الصلاحية).

لديها الجنسية السعودية الأصل والمنشأ ولكن يتم استثناء من نشأت مع والدها أثناء أداء واجبه نحو البلاد في الخارج.

لابد أن تتميز بحسن الأخلاق والسير والسلوك والسمعة وألا يكون قد صدر حكم ضدها في السابق عن أي قضية.

ألا تكون قد عٌينت في وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية من قبل أو أنهيت خدمتها من أحد المعاهد العسكرية.

إذا كانت متزوجة لابد أن يكون الزوج سعودي الجنسية أيضاً.

بالنسبة للشهادة إن كانت من خارج المملكة فلابد من معادلة من وزارة التعليم السعودية.

على المتقدمات اجتياز جميع الاختبارات المحددة للقبول والمقابلة الشخصية.

رابط بوابة أبشر توظيف تقديم وظائف الأمن العام للنساء

عبر رابط بوابة أبشر توظيف وفي المواعيد المذكورة بالأعلى يتم فتح باب التسجيل في وظائف الأمن العام للنساء، وتقديم الطلب بالبيانات المطلوبة مع مراعاة الدقة في إدخال المعلومات واستيفاء الشروط لكي يتم القبول إن شاء الله.