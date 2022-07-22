شروط وطريقة تسجيل عقد فى منصة ايجار بعد قرار وزارة العدل بضرورة تسجيل العقود القديمة والحديثة فى ايجار المطورة

شروط وفى ايجار المطورة حيث طالبت وزارة العدل المواطنين بسرعة تسجيل العقود القديمة والحديثة فى منصة ايجار حتى لا يتم الغاء تلك العقود وعدم اعتمادها رسميا امام الجهات الحكومية المختصة فى حالة وقوع أي خلافات فى بنود العقود المسجلة ورقيا بين المالك والمستأجر لذا يرغب الكثير من المواطنين والمقيمين فى معرفة خطوات التسجيل فى منصة ايجار وطريقة تسجيل عقد فى منصة ايجار وزارة العدل ووزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان حيث يهدف القرار الى تعميم اتفاقية العقود المسجلة بصيغة واحدة التي تكون من خلال اتباع خطوات تسجيل العقد فى منصة ايجار 1444.

قرار وزارة العدل تسجيل عقود الايجار فى منصة ايجار

أعلنت وزارة العدل انه بداية من تاريخ التاسع عشر من ذو الحجة 1443 يجب على كلاً من المالك والمستأجر بضرورة تسجيل عقود الايجار القديمة وكذلك عقود الايجار الحديثة فى منصة ايجار التابعة لوزارة العدل وحذرت الوزارة المتقاعسين عن تنفيذ قرار تسجيل عقد الايجار الكترونيا فى منصة ايجار بالمسألة القانونية التي تصل الى الغاء العقد الورقي المبرم بين المالك والمستأجر فى ظل الاحاكم النظامية حيث صدر تعميم فى كافة المحاكم بقرار وزارة العدل من مجلس الوزراء السعودي.

شروط التسجيل فى منصة ايجار الالكترونية

أولا يشترط ان يكون الوسيط العقاري سعودي الجنسية.

ثم يجب ان يمتلك سجل تجاري للمنشاة العقارية التابعة للمؤجر.

كذلك يجب ان يكون السجل التجاري ساري المفعول.

ايضا يشترط ان يكون الهدف من التأجير العقار هو السكن.

التسجيل فى منصة ايجار وانشاء حساب جديد فى ايجار

الدول على رابط منصة ايجار الرسمي.

ثم الضغط على تسجيل جديد فى ايجار المطورة.

وبعد ذلك كتابة البيانات التالية: رقم الهوية الوطنية. ثم رقم الجوال. كذلك تاريخ الميلاد. وأخيرا ملومات المنشأة.

ايضا يشترط امتلاك حساب فى ابشر لاستكمال التسجيل فى منصة ايجار المطورة.

ثم ادخال كلمة المرور وتأكيدها للمطابقة.

وبعد ذلك ادخال رمز التحقق الكون من ستة ارقام وتم إرساله على الجوال المسجل.

أخيرا الضغط على تسجيل للانتهاء من خطوات التسجيل فى منصة ايجار.

طريقة تسجيل عقد جديد فى منصة ايجار 1444