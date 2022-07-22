كيفية تحويل رصيد سوا برقم الهوية المقدمة من شركة الإتصالات stc السعودية

تعد شركة stc للإتصالات السعودية ،واحدة من أهم ،وأشهر شركات الإتصالات في المملكة العربية السعودية ،حيث أنها تقدم العديد من الخدمات ،والعروض للمواطنين السعوديين، ومن ضمن هذه الخدمات التي تقدمها الشركة ،خدمة تخويل رصيد سوا ،من وإلي جميع أنظمة الجوال ،المقدمة من الشركة ،فإنه يتم تحويل رصيد إلي موبايلي بطريقة سهلة ،وسريعة ،وأيضا تحويل رصيد من سوا إلي سوا ،أو مفوتر ،وذلك يتم من خلال الأكواد المختصرة ،بالإضافة إلي أنه يمكن تحويل رصيد من خلال تطبيق الشركة stc الجديد ،وتعد هذه الخصية بمثابة حل سها ،وسريع ،من أجل الحصول علي رصيد صالح ،وذلك لإتمام مكالمة ،أيا كانت محلية ،أو دولية ،وأيضا تصفح الإنترنت.

الخطوات المتبعة لتحويل رصيد سوا من خلال رقم الهوية

يمكن تحويل رصيد من سوا ، إلي أي نظام إتصالات أخر، وذلك من خلال رقم الهوية الوطنية ،وذلك بإتباع عدة خطوات ،وهذه الخطوات تتمثل في:

أولا:يتم إرسال رسالة نصية إلي الرقم الأتي:1500.

هذه الرسالة تحتوي علي عدة بيانات وهي ،#رقم الهوية الوطنية المرسل إليه*الرصيد المطلوب تحويله*رقم المستلم*133*.

كيفية تحويل رصيد سوا إلي سوا دون الحاجة لرقم الهوية

يمكن تحويل رصيد من سوا إلي سوا ،دون الحاجة لرقم الهوية الوطنية ،وذلك بإتباع عدة خطوات ،وهذه الخطوات تتمثل في:

أولا:يتم إرسال رسالة نصية إلي الرقم التالي:1500.

تحتوي الرسالة على #الرصيد المراد تحويلة*رقم المستلم *133*.

سوف يتم إرسال رسالة نضية إلي رقم الهاتف المستلم ،تأكد نجاح العملية ،من خلال كتابة رقم الهوية في رسالة نصية كالأتي: #رقم الهوية المستلم*133*.

خطوات تحويل رصيد من سوا إلي مفوتر

أولا:يتم إرسال رسالة نصية علي الرقم الأتي:900.

تحتوي الرسالة علي #المبلغ المراد تحويلة *رقم المستلم*144*.

سوف يتم إستلام رسالة بنجاح العملية.

ويتم تحويل رصيد من سوا إلي مفوتر ،وذلك من خلال الحساب الخاص علي تطبيق Mystc.

لإمكانية تحويل رصيد سوا دولي

أولا:يتم إرسال رسالة علي الكود الأتي:801500.

محتوي هذه الرسالة كالأتي:#قيمة المبلغ المراد تحويلة*رقم المرسل إليه *133*.

إمكانية تحويل رصيد من مفوتر إلي سوا

أولا:يتم إرسال رسالة نصية علي الرقم التالي:900.

مضمون هذه الرسالة#قيمة المبلغ المراد تحويلة*رقم الهاتف المستلم *133*.

الرسوم المقررة لتحويل رصيد سوا

لابد أن يكون المرسل لديه حساب خاص، لكي يتمكن من تحويل الرصيد ،وأن يكون لديه رصيد متبقي كحد أدني 20 ريال سعودي ،وذلك بعد العملية.

الحد الأدني قمية تحويل الرصيد 5 ريال سعودي ،بينما 20 ريال سعودي هو الحد الأقصي لكل مرة تحويل.

لابد أن يكون الراسل لديه مبلغ تحويل من مضاعفات الرقم 5 ،مثل أن يكون المبلغ 5 أو 10 أو 15 أو 20 ريال سعودي.

لا توجد اي شروط ،أو أحكام علي عدد مرات التحويل من رصيد سوا.

خطوات متبعة لتحويل رصيد سوا من خلال تطبيق Mystc