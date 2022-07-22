الجزائر: تعيين أول امرأة فى تاريخ الشرطة لتولى منصب رئيسة أمن

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مراسم إحياء الذكرى الـ٦٠ لتأسيس الشرطة الجزائرية، اليوم، بالمدرسة العليا للشرطة بالجزائر العاصمة، بحضور أعضاء من الحكومة، ومستشارى الرئيس الجزائري، وممثلى الهيئات الأمنية الجزائرية.

وأشاد وزير الداخلية الجزائرى كمال بلجود - فى كلمته بهذه المناسبة - بـ"الانجازات التى حققتها الشرطة الجزائرية، وكذلك بمسار التطور والتحديث، الذى تم تطبيقه، من حيث المعدات والاستثمار فى المورد البشري، للقيام بمهامها على أكمل وجه".

من جانبه، أكد المدير العام للأمن الوطنى (الشرطة الجزائرية) فريد بن شيخ أن الشرطة الجزائرية تسهر دوما على محاربة كل أشكال الجريمة، معلنا، فى السياق ذاته، ترقية 10 آلاف و955 شرطيا من مختلف الرتب على مستوى الجزائر.