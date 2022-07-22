موسكو تتهم واشنطن بالاستيلاء على الحبوب والنفط السورى بشكل يومى

جدة - نرمين السيد - وقال نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميترى بوليانسكى، إن "المناطق الوحيدة التى لا تسيطر عليها الحكومة السورية تقع شرقى الفرات"، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم مساء اليوم الخميس.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أكد ضرورة أن تسحب الولايات المتحدة قواتها من أراضى سوريا وأن تكف عن نهب ثروات الشعب السورى.