العالم اليوم - المغرب يعتزم إنشاء مصنع ضخم لبطاريات السيارات الكهربائية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 يوليو 2022 02:15 صباحاً - أعلن وزير الصناعة المغربي رياض مزور، الخميس، أن المملكة تتفاوض مع شركات مصنعة لبطاريات السيارات الكهربائية من أجل إنشاء مصنع في البلاد، بما يناسب قطاع السيارات الحالي وإنتاج الكوبالت.

وأضاف الوزير في مقابلة مع "رويترز": "نأمل في توقيع اتفاق لإنشاء المصنع قبل نهاية العام الجاري"، مشيرا إلى أنه سيكون "مصنعا ضخما".

وتابع أن المصنع المقرر "سيوفر قوة دفع هائلة لقطاع السيارات المحلي"، وسيستفيد من توفر الطاقة المتجددة والمواد الخام مثل الكوبالت والفوسفات في المغرب.

وقال إن الطلب على مثل هذه البطاريات يتزايد في الخارج وفي داخل المغرب، إذ تخطط شركة "سيتروين" لمضاعفة طاقتها الإنتاجية في غضون عامين من 50 ألف سيارة كهربائية صغيرة للغاية.

وأوضح الوزير أن المغرب به مصانع لإنتاج سيارات "رينو" و"ستيلانتيس" بطاقة إنتاجية مجتمعة تبلغ 700 ألف سيارة، وقال: "نستهدف إنتاج مليون سيارة في غضون الثلاث إلى أربع سنوات المقبلة".

واحتلت صادرات نحو 250 مصنعا مغربيا للسيارات وقطع غيارها المرتبة الأولى للصادرات الصناعية في المملكة خلال السنوات السبع الماضية، متجاوزة مبيعات الفوسفات.

وحتى مايو من العام الجاري، بلغت مبيعات قطاع السيارات في المغرب 4.13 مليار دولار، بزيادة 24 بالمئة.

وقال مزور إن أول وثاني أكثر السيارات مبيعا في أوروبا، "داتشيا سانديرو" و"بيجو 208"، تصنعان في المغرب.

وأضاف أنه "لزيادة قدرة البلاد التنافسية في مواجهة الصين والهند، فإنها تخطط لزيادة نسبة قطع الغيار المصنعة محليا في السيارات التي تصدرها إلى 80 بالمئة، ارتفاعا من 65 بالمئة حاليا".

وتابع: "صناعتا السيارات والطيران محركان للابتكار الصناعي في البلاد".