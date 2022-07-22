البيت الأبيض: لا حاجة لنقل مؤقت للسلطة بسبب إصابة بايدن بكورونا

جدة - نرمين السيد - وردا على سؤال خلال إحاطة عما إذا كان مثل هذا النقل المؤقت للسلطة مخططا له إذا ساءت حالة بايدن، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير إن "الرئيس لديه أعراض خفيفة. هو قادر على التعامل مع شؤون الشعب الأمريكى من مقر إقامته. وهذا هو ما يهم الآن".

وغادرت جان بيير الإحاطة دون أن ترد على سؤال ما إذا كانت هناك خطط من هذا القبيل.

وفى 21 يوليو، ثبتت إصابة بايدن بكوفيد-19، مع أعراض خفيفة للمرض. وتم إلغاء رحلات بايدن لمدة خمسة أيام على الأقل، وفقا للبيت الأبيض.

وفى نوفمبر 2021، سلم بايدن سلطاته إلى كامالا هاريس أثناء وجوده تحت التخدير فى المستشفى، حيث خضع لعملية تنظير القولون. وبعد العملية، عاد إلى مهام رئيس الدولة.