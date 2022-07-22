أمريكا: سنرحب بالاتفاق حول تصدير الحبوب الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس - فى تصريح صحفى أوردته قناة (الحرة) الأمريكية إن بلاده تشيد بالعمل الجدى الذى نفذه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، وأضاف أن الولايات المتحدة كانت تنسق أعمالها مع تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة فى ما يخص المفاوضات حول تصدير الحبوب، وتواصل العمل مع الحلفاء من أجل ضمان تنفيذ الاتفاق.

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