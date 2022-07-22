نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “من هنا” رابط فحص نتائج التوجيهي 2022 twjihi في فلسطين mohe.ps في المقال التالي

عمر شويل - جدة نترقب معكم الإعلان عن نتائج التوجيهي 2022 في فلسطين سواء بالضفة الغربية أو في قطاع غزة، حيث ينتظر جميع طلاب الثانوية العامة الإعلان عن النتيجة الخاصة بهم ومعرفة الدرجات التي حصلوا عليها والمجموع الكلي الذي يؤهلهم إلى الالتحاق بالمرحلة الجامعية خلال العام الدراسي الجديد، ومن المتوقع أن تصدر نتائج الطلاب في تلك المرحلة خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك بعد انتهاء عملية تصحيح الأوراق ورصد الدرجات وقد بدأت عملية مراجعة الدرجات ليتم بعد ذلك اعتمادها بشكل رسمي من قبل وزير التربية والتعليم قبل أن يتم نشرها على الموقع الإلكتروني التابع للوزارة والذي تم تخصيصه من أجل إعلان النتائج ويكون الاستعلام عنها أسهل على الطلاب وأولياء الأمور والذين ترقبوا كثيرا من أجل أن يتم إعلان النتائج لهذا العام الدراسي.

نتائج التوجيهي 2022 في فلسطين

وشهدت محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي العديد من التساؤلات عن موعد الإعلان عن النتائج منذ أن انتهت الامتحانات الخاصة بهم خلال الشهر الماضي، حيث حضر الامتحانات أكثر من 87 ألف طالبة وطالبة في مختلف اللجان الامتحانية والتي بلغ عددها 729 لجنة في دولة فلسطين، كما أعلنت وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب في القسم الأدبي بلغ أكثر من 65 ألف طالب وطالبة أما القسم العلمي بلغ عدد طلابه أكثر من 23 ألف، ومت المتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن النتائج لجميع الطلاب ويكون الاستعلام عنها متاح للجميع.

طريقة الاستعلام عن نتائج التوجيهي 2022 في فلسطين

وتوفر وزارة التربية والتعليم النتائج إلى الطلاب من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها، وذلك بعد أن تم إعداده بشكل جيد بحيث تتوفر نتائج جميع الطلاب ويكون الاستعلام عنها أكثر سهولة من الذهاب إلى المدارس أو الإدارات التعليمية المختلفة، وبالفعل شهد الموقع الإلكتروني إقبال كبير منذ تلك الأيام بسبب ترقب الطلاب للإعلان عن النتائج، وسوف نتابع معكم عملية ظهور النتائج خطوة بخطوة، ونعرض لكم الآن طريقة الاستعلام عن النتيجة والتي تكون من خلال إتباع الخطوات التالية:

وبعد ذلك سوف تظهر على الفور النتيجة أمامك سواء الدرجات التي حصلت عليها في مختلف المواد المقررة أو المجموع الكلي الذي حصل عليه الطالب بعد انتهاء العام الدراسي، والذي يؤهله للالتحاق بالجامعات الكليات المختلفة في فلسطين.

وزارة التربية والتعليم الفلسطينية

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم بأنه أيام قليلة تفصلنا عن إعلان النتائج وذلك بعد انتهاء تصحيح أوراق الطلاب ويتم في الوقت الحالي مراجعة كافة الدرجات للتأكد من صحتها ثم سوف يتم نشر النتيجة على الفور على المنصة الإلكترونية التي تم تخصيصها من أجل إعلان النتائج التي يترقبها الطلاب.