كيف اشتري جوال ايفون 14 برو ماكس بالتقسيط مكتبة جرير

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عمر شويل - جدة كيف اشتري جوال ايفون 14 برو ماكس بالتقسيط وهل متوفر في الوقت الحالي داخل الأسواق في المملكة العربية السعودية؟ فقد انتشرت في الفترة الأخيرة العديد من منافذ البيع المتخصصة في الحصول على ميزة توزيع معظم الجوالات الذكية مثل ايفون 14 برو ماكس الذي يعتبر من أهم الجوالات في الأسواق وعلى الرغم من أنه لم ينزل بعد إلا أن أخباره انتشرت بكثرة في الفترة الأخيرة، وكذلك oppo reno 8 pro المميز، لذا سنتعرف على طريقة شراء جوال بالتقسيط أو بسعر الكاش.

كيف اشتري جوال ايفون 14 برو ماكس بالتقسيط

من أهم الأماكن التجارية التي تعمل على بيع الجوالات الذكية الجديدة هي مكتبة جرير، والتي توفر عدد كبير من الأجهزة الإلكترونية للمتعاملين معها في جميع الفروع، وقد بادر العملاء بسؤال كيف اشتري جوال ايفون 14 برو ماكس بالتقسيط بعد نزوله، وتتمثل آلية الشراء في التالي:

أولى الطرق التي تُمكن العميل من شراء الجوال هي زيارة أحد الفروع والسداد كاش سواء من خلال الدفع بالطرق التقليدية أو من خلال استخدام البطاقة الائتمانية.

يستطيع العميل أيضًا شراء الجوال من خلال الإنترنت عبر موقع مكتبة جرير بعد التعرف على العروض الأسبوعية وكافة التفاصيل، فعند إرسال الجوال إلى سلة المشتريات لا بد من إتمام كافة الخطوات سواء اختيار وسيلة الدفع أو عنوان التوصيل حتى باب المنزل.

موعد نزول ايفون 14 برو ماكس

إلى الآن لم ينزل الجوال إلى الأسواق، ولكن متوقع أن يكون متوفر في معظم الدول العربية خلال شهر سبتمبر 2022 القادم أو في شهر أكتوبر بحد أقصى، ولكن ينبغي الانتظار لحين إعلان شركة أبل عن الموعد بالتحديد والبدء في إجراءات الحجز من خلال مكتبة جرير بعد ذلك.

مواصفات ايفون 14 برو Max

تحرص الشركة على أن تطرح إصدارات بإمكانيات ومواصفات داخلية وخارجية لم يسبق لشركة أخرى استخدامها، ومن المواصفات المتوقع نزول إصدارات ايفون 14 بها هي الكاميرا الخلفية للجهاز، فهناك أخبار مؤكدة على أنها ستكون بمساحة 64 ميجا بيكسل، ولكن لم تؤكد الشركة المصنعة نفسها على تلك الأخبار، بالإضافة إلى حجم ذاكرة عشوائية يصل إلى 12 جيجا بايت، ومساحة تخزين حتى 1 تيرا بايت.