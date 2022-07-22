التربية والتعليم تكشف موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 لطلاب العلمي والأدبي

انتهت بشكل رسمي امتحانات الثانوية العامة 2022 في جميع محافظات مصر اليوم الخميس الموافق 21 يوليو، ومع أخر الامتحانات والتي استمرت لمدة شهر كامل، قامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن موعد ظهور نتائج الطلاب في مختلف الشعب سواء العلمي أو الأدبي، وجاء ذلك لطمأنة جميع الطلاب الذين يترقبون الإعلان عن نتائجهم بكل شغف وذلك لمعرفة المجموع الذي حصلوا عليه في تلك المرحلة التي تعد أهم مرحلة تعليمية في مصر، وهي ما تؤهل الطالب في الالتحاق بالجامعات أو الكليات المختلفة، حيث يتم خلال الفترة الحالية تصحيح الأوراق ورصد الدرجات والتي أشارت الوزارة بانها سوف تتم بكل سرعة ودقة من أجل توفير النتائج للطلاب في أسرع وقت، مع الحفاظ على أن يحصل كل طالب على حقه الكامل من الدرجات وفقاً لأداءه خلال فترة الامتحانات بنهاية العام الدراسي.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

وفور انتهاء أخر امتحان لطلاب الثانوية العامة في مختلف المحافظات، حرصت وزارة التربية والتعليم بطمأنة جميع الطلاب وأولياء الأمور والذي كان أكثر ما يشلهم هو الموعد الخاص بإعلان النتائج، وقالت الوزارة خلال بيان رسمي قامت بنشره من خلال موقعها الرسمي والصفحات الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة أن النتائج سوف يتم نشرها عبر الموقع الإلكتروني المخصص للنتائج في نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، وذلك حتى يتمكن جميع الطلاب من الحصول على نتائجهم بكل سهولة وبدون الحاجة إلى الذهاب للمدارس أو الإدارات التعليمية.

انتهاء امتحانات الثانوية العامة لشعبتي العلمي والأدبي

وكانت امتحانات الثانوية العامة والتي دائما ما تشغل الرأي العام في مصر بسبب أهميتها الكبيرة قد بدأت في يوم 20 يونيو 2022، واستمرت لأكثر من شهر لتنتهي اليوم الخميس الموافق 21 يوليو، وأعلنت الوزارة بأن بلغ عدد الحضور في الامتحانات 992707 طالب وطالبة في الشعبتين، وتم تقسيمهم على عدد 2089 لجنة امتحانية في مختلف المحافظات، وقد سارت الامتحانات وفقا للخطة التي كانت قد وضعتها الوزارة من أجل توفير مناخ مناسب للطلاب في أداء الامتحانات بدون أي معوقات وأن يحصل كل طالب على المجموع الذي يستحقه.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد قامت بالإشراف بشكل مباشر على سير الامتحانات وفقا للخطة التي وضعتها من أجل ضمان أن يحصل كل طالب على حقه الكامل من الدرجات وفقا لمجهوده الذي قام به خلال العام الدراسي الذي انتهى وذلك من خلال منع كافة طرق الغش أو تسريب الامتحانات بين الطلاب.