نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ايفون 14 برو max وتوقيت نزوله للسوق في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ايفون 14 برو max وأيضًا أبرز المواصفات الجديدة من أكثر ما يتم تداوله خلال الفترة الحالية عقب انتشار أخبار جديدة عن مواصفات ايفون 14 برو ماكس ومن المتوقع نزول الجوال في الوطن العربي خلال الشهور القليلة القادمة وقبل نهاية العام الجاري، وعقب التعرف على سعر ايفون 14 برو Max بالدولار يمكن المبادرة في حجزه من خلال منافذ البيع ولكن يتطلب ذلك الانتظار لحين الإعلان عن نزوله مثل oppo reno 8 pro كما يمكن معرفة عروض تقسيط ايفون الجديدة.

سعر ايفون 14 برو max

قامت العديد من الصحف العالمية والمحلية بتداول الكثير من الأخبار التي تدور جميعها حول سعر ايفون 14 برو max فمن المتوقع نزول أربعة إصدارات من الجوال، فأما عن النسخة الأقل منه من حيث المساحة فمتوقع نزولها بسعر 1400 دولار أمريكي، وهناك نسخة أخرى متوقع نزولها بمبلغ 1600 دولار ولكن لم يتم التأكد من ذلك حتى الآن.

وذلك يرجع لأن شركة أبل الأمريكية التي تقوم بتصنيع سلسلة الآيفون لم تُحدد السعر النهائي، ولكنها أعلنت فقط عن قرب انتهاء الملامح الأخيرة للإصدارات الخاصة بالايفون، على أن يتم نزولها خلال العام الجاري.

متى ينزل ايفون 14 برو ماكس

أما عن توقيت نزول إصدارات ايفون 14 الأربعة الجديدة فمن المتوقع أن يكون في منتصف شهر سبتمبر القادم، وأولى الدول التي تستقبله هي المملكة العربية السعودية، وهناك أنباء عن نزوله بسعر 5000 ريال سعودي بحد أدنى كما أن مساحة التخزين ستكون بحد أدنى 128 جيجا بايت مثل الإصدارات السابقة.

سعر ايفون 14 برو Max في الامارات

الخبراء في مجال الجوالات الذكية يتوقعون تحقيق نجاح ساحق لهذه النسخة من الايفون، وخصوصًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ أنه سيكون بمتوسط سعر 4700 درهم إماراتي وهذه خاصة بالنسخة المتوسطة وهي بمساحة تخزين داخلية 256 جيجا بايت، وهناك إصدار آخر وهو بحجم 512 جيجا بايت، سيكون متوفر في الإمارات بمتوسط سعر 5120 درهم إماراتي، ومن الأفضل شراءه من التوكيل أو الموزعين المعتمدين للحصول على ضمان للجوال للحصول على كافة خدمات ما بعد البيع مثل خدمات الصيانة أو استبدال الجوال بسبب الأعطال.