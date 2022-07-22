نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض جوالات اوبو والتقسيط من مكتبة جرير في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض جوالات اوبو عبارة عن مجموعة من التخفيضات التي تطبق على سلسلة جوالات أوبو الجديدة لدى المنافذ المتخصصة في بيعها وقد انتشرت تلك الفئة داخل المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية وقدمتها مكتبة جرير إلى العملاء وخصوصًا الباحثين منهم عن ارخص موبايل اوبو في السوق، أو أسعار موبايلات أوبو 2022 عقب نزول oppo reno 8 pro إلى السوق في الفترة الماضية، لذا سنتعرف على عروض جوالات اوبو وهل يمكن الشراء بنظام التقسيط مثل تقسيط ايفون جرير.

عروض جوالات اوبو

قامت مكتبة جرير بالإعلان عن وجود إصدارات متعددة من هواتف اوبو الجديدة وبالأخص موديلات العام الماضي والجاري، ومن أبرز عروض جوالات اوبو ما يلي:

اوبو رينو 5 برو يعتبر من أهم الإصدارات التي قدمتها مكتبة رجير بسعر 2399 ريال سعودي، وهو من الإصدارات المتاحة باللون الأسود واللون الفضي، ويدعم الجوال تقنية الجيل الخامس، ومساحة التخزين الداخلية حجمها 256 جيجا بايت، بينما وصلت مساحة الذاكرة العشوائية إلى 12 جيجا بايت.

متوفر في الوقت الحالي اوبو رينو 6 برو باللون الثلجي الأزرق واللون الرمادي القمري بسعر 2599 ريال سعودي شاملة لقيمة الضريبة المضافة، وهذا السعر يأتي بعد خصم يصل إلى 13% من خلال المكتبة.

عروض اوبو رينو 7 جرير

من خلال المكتبة يمكن شراء جوال اوبو رينو 7 الجديد بسعر 1799 ريال سعودي، وهو متوفر بمساحة داخلية 256 جيجا بايت، والرام للجوال بحجم 9 جيجا بايت، وهو متوفر بألوان عديدة من بينها وأشهرها اللون الأسود الذي يحقق مبيعات كبيرة اللون الأزرق استارترايلس.

كما أن هناك إصدار اوبو رينو 7 برو بذاكرة عشوائية تصل إلى 12 جيجا بايت، هذه الإصدار متوفر بسعر 2799 ريال سعودي شاملة لقيمة الضريبة المضافة ولكن لم تقم المكتبة بعمل خصومات على هذا الإصدار، ووفرت منه اللون الأزرق واللون الأسود، وهو من الأجهزة التي تدعم الجيل الخامس مثل ايفون 14 برو ماكس.

عروض مكتبة جرير الأسبوعية

يمكن التعرف على أحد العروض الأسبوعية من مكتبة جرير على جوالات أوبو عبر التالي: