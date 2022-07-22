نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هُنا”.. result esudan gov sd 2022 رابط استخراج شهادة نتيجة شهادة الاساس برقم الجلوس 2022 جميع الولايات عبر موقع التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة شهدت الساعات الماضية تزايد عمليات البحث من الطلاب في الصف الثامن بجميع الولايات السودانية التي لم تعلن النتائج حتى الآن في البحث عن رابط استخراج نتيجة شهادة الأساس 2022 برقم الجلوس والتي تعلن بشكل مركزي في كل ولاية على مستوى دولة السودان العربية على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم فور اكتمال عمليات التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات من جانب المعلمين القائمين على أعمال التدقيق والمراجعة تمهيدًا لإعلان نتيجة شهادة الأساس واعتمادها من الوالي في كل ولاية.

امتحانات شهادة الاساس 2022

وأدي الطلاب والطالبات في الصف الثامن امتحانات شهادة الأساس 2022 خلال شهر مايو الماضي، حيث إنطلقت الإمتحانات يوم 22 مايو وإنتهت يوم 30 من ذات الشهر، وجريت في جميع الولايات السودانية في توقيت واحد وسط تطبيق إجراءات احترازية مشددة، وتجري حاليًا أعمال التصحيح في الكنترولات تمهيدًا لإعلان نتيجة شهادة الاساس 2022 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في السودان.

نتيجة شهادة الاساس 2022

أتاحت وزارة التربية والتعليم في ولاية الجزيرة، أمس الأربعاء، رابط استخراج نتيجة الاساس برقم الجلوس ولاية الجزيرة وذلك بعد إعتماد النتيجة رسميًا من والي الولاية فور عرض النتائج عليه بعد اكتمال عمليات التصحيح في الكنترولات وأيضا أعمال المراجعة للدرجات في كافة المواد الدراسية، وتعد شهادة الأساس هي المؤهلة للشهادة الثانوية في السودان، لذلك تحظى باهتمام كبير من أولياء الأمور في التركيز علي أبنائهم من أجل الدخول للثانوية العامة والحصول على أعلى مجموع في شهادة الأساس.

رابط استخراج نتيجة شهادة الاساس برقم الجلوس

نستعرض معكم خطوات الدخول علي رابط استخراج نتيجة شهادة الأساس السودان result esudan gov sd 2022 برقم الجلوس ومعرفة نتيجة شهادة الأساس في جميع الولايات السودانية بكل سهولة ويسر.

أولًا: تسجيل الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في السودان.

ثانيًا: ثم النقر على أيقونة نتيجة شهادة الأساس.

ثالثًا: ثم إدخال رقم الجلوس وتحديد المحافظة التابع لها الطالب في الصف الثامن.

رابعًا: ثم إدخال رمز التحقق.

خامسًا: ثم النقر علي كلمة استعلام وبحث.

سادسًا: الإنتظار ثواني حتي تظهر درجاتك أمامك في result esudan gov sd 2022

بجميع المواد الدراسية.

تعلن وزارة التربية والتعليم في السودان، يوم السبت المقبل الموافق 23 يوليو 2022، نتيجة شهادة الأساس فى ولاية الخرطوم وذلك بعد اكتمال أعمال التصحيح في الكنترولات خلال الأيام الماضية وتجري حاليًا عمليات المراجعة والتجميع للدرجات تمهيدًا لإعتماد النتيجة يوم السبت من والي الخرطوم، وإعلان تفاصيل نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم خلال المؤتمر الصحفي بمقر الوزارة.

نتيجة الصف الثامن ولاية الخرطوم 2022

ساعات قليلة وتعلن وزارة التربية والتعليم في السودان، نتيجة شهادة الأساس ولاية الخرطوم 2022 عبر الموقع الرسمي للوزارة، وذلك بعد الإنتهاء من أعمال التصحيح والتدقيق في الكنترولات علي مستوي الولاية وحيث ستعلن نتيجة شهادة الأساس وأسماء الطلاب الأوائل علي مستوي الولاية خلال المؤتمر الصحفي بمقر الوزارة وسوف يتم إذاعة تفاصيل إعلان نتائج الصف الثامن في ولاية الخرطوم.