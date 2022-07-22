نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج شهادة الأساس 2022 في السودان بجميع الولايات result.esudan.gov.sd في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في السودان خلال تلك الأوقات عن نتائج شهادة الأساس 2022 والتي تم الإعلان عنها في بعض الولايات ومتبقي إعلان نتيجة الولايات المتبقية خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الذي قامت وزارة التربية والتعليم بإعداده بشكل جيد من أجل تقديم النتائج للطلاب بكل سهولة، وبدون الحاجة إلى الذهاب للمدارس أو الغدارات التعليمية لمعرفة النتيجة، وقد شهد الموقع الإلكتروني المخصص للنتائج إقبال كبير من قبل طلاب مرحلة شهادة الأساس وأولياء أمورهم سواء للاستعلام عن النتائج في الولايات التي ظهرت نتائجها أو ترقب نتيجة باقي الولايات الأخرى والتي من المتوقع أن تصدر خلال ساعات قليلة.

نتائج شهادة الأساس 2022 ولاية الخرطوم

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن انتهاء التصحيح ورصد درجات الطلاب في المدارس المختلفة، كما تم مراجعة الدرجات واعتماد نتائج الولايات التي انتهت من المراجعة والإعلان عنها من خلال الموقع الإلكتروني، كما يتبقى بعض الولايات الأخرى والتي يتم مراجعة نتائجها الآن قبل أن يتم اعتمادها وإعلانها خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعد انتظار كبير من جانب الطلاب الذين يرغبون في الاطمئنان على درجاتهم بعد أن انتهوا من الامتحانات الخاصة بهم خلال شهر يونيو الماضي، حيث حضر الامتحانات أكثر من 237 ألف طالب وطالبة في مختلف الولايات والمراكز، وسوف نترقب معك الإعلان عن النتائج في كافة الولايات.

كيفية الحصول على نتيجة الأساس في السودان

وتعد مرحلة الأساس من أهم المراحل التعليمية في دولة السودان ولذلك فإن نتائج الطلاب في تلك المرحلة هامة بشكل كبير، وهو ما جعل الجميع يترقب وينتظر للإعلان عن النتائج، وقامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان بأنها قامت بإعداد الموقع الإلكتروني من أجل تقديم النتائج إلى الطلاب والتسهيل عليهم في الحصول عليها بدون الذهاب إلى أي مكان، فقط يجب التأكد من توفر خدمة الإنترنت لديك ثم تقوم بالخطوات التالية:

وزارة التربية والتعليم السودانية

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم بأنها قامت بالإشراف على عملية التصحيح من أجل التأكد من أنها تسير وفقا لمبادئ العدالة والشفافية بين الجميع وأن يحصل كل طالب على حقه الكامل وفقا لما قام به خلال فترة الامتحانات، وهو ما تحقق في ضوء ما رأته الوزارة خلال الفترة الماضية، حيث تم تشكيل لجان قامت بالإشراف على عملية الامتحانات وتصحيح الأوراق وأثبتت أنها تمت بكل دقة وعدالة.

كما قامت الوزارة خلال فترة امتحانات نهاية العام الدراسي باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تحفظ سلامة الطلاب والمعلمين وجميع المواطنين، من خلال إتباع تعليمات وزارة الصحة من خلال تعقيم اللجان والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب.