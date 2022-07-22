نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “رسميًا” موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 في مصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم المصري، عن موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2021/2022، بعد انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية اليوم الخميس لطلاب القسم العلمي والأدبي في جميع المواد الدراسية التي أدي فيها الطلاب الإمتحانات علي مدار شهر كامل، وسط تطبيق إجراءات احترازية مشددة لتأمين قوات الشرطة ومقرات اللجان من الخارج على مستوى الجمهورية، وخلال السطور التالية نستعرض معكم موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022 وخطوات الإستعلام عن نتيجة الثانوية العامة علمي وأدبي لطلاب الصف الثالث الثانوي.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

ذكر البيان الرسمي الصادر عن وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، إنه سيتم الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2022 في نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل على موقع الوزارة وموقع نتائج الثانوية العامة برقم الجلوس لطلاب القسم العلمي والأدبي في مرحلة اتمام شهادة الثانوية العامة.

امتحانات الثانوية العامة 2022

جدير بالذكر، أن امتحانات شهادة الثانوية العامة 2022، قد بدأت الإمتحانات يوم الإثنين الموافق 20 يونيو الماضي واستمرت حتى اليوم الخميس الموافق 21 يوليو 2022 على مستوى الجمهورية، حيث بلغ عدد الطلاب نحو 707، و992 طالبا وطالبة فى القسم العلمي والأدبي، وقاموا بأداء الامتحانات داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية خلال هذا العام.

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الثانوية العامة

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة 2022 في نهاية الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الفني، فور الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة لكافة إجابات الطلاب في الثانوية العامة وإعلان أسماء الطلاب الأوائل علي مستوي الجمهورية في القسم العلمي والأدبي خلال المؤتمر الصحفي الذي ينظمه وزير التعليم الدكتور طارق شوقي.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022

ونقدم لكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2022 من خلال الدخول علي الرابط التالي وإتباع الخطوات المطلوبة للحصول علي نتيجة الثانوية العامة فور ظهورها مباشرة وهي كالتالي:

أولًا: الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الفني.

ثانيًا: النقر على أيقونة نتيجة الثانوية العامة.

ثالثًا: ثم القيام بتحديد التخصص ( علمي – أدبي).

رابعًا: كتابة الأسم ورقم الجلوس والمحافظة.

خامسًا: ثم النقر علي كلمة بحث.

سادسًا: الإنتظار قليلًا حتى تظهر النتيجة أمامك.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الأول من أكثر الكلمات بحثًا من الطلاب وأولياء الأمور عبر مؤشرات جوجل بعد انتهاء الطلاب في الصف الثالث الثانوي العام من أداء امتحانات الدور الأول، أمس الخميس، للقسم العلمي والأدبي، حيث حددت وزارة التربية والتعليم، موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، سيكون خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل.