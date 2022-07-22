نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر oppo reno 8 pro مواصفات والسعر المتوقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة oppo reno 8 pro مواصفات وأسعار أصبحت تتناسب مع إمكانيات الجميع، إذ أن شركة أوبو تعتبر من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تقديم الجوالات الحديثة وتوفر سلسلة رينو منذ سنوات، وقد قامت بطرح موعد نزول أوبو رينو 8 في السعودية وفي مصر ومعظم الدول العربية كما أنها شاركت عملاها في كل مكان سعر أوبو رينو 8 برو والذي يمكن الحصول عليه بأنظمة التقسيط ولكن ذلك عقب نزوله إلى السوق، ولا بد من معرفة ما هي شروط تقسيط جوال أوبو.

oppo reno 8 pro مواصفات

هناك العديد من المميزات المتاحة في جوال اوبو رينو 8 برو الجديد أعلنت عنها الشركة، فمن بين oppo reno 8 pro مواصفات ما يلي:

حجم الشاشة للجوال تصل إلى 6.55 بوصة ودقتها عالية الجودة، كما أن هناك ثلاث كاميرات خلفية وواحدة فقط أمامية، وفيما يخص دقتها فهي تصل إلى 64 ميجا بيكسل من الخلف وأيضًا 8 ميجا بيكسل وآخر كاميرا بدقة 8 ميجا بيكسل أيضًا، بينما الكاميرا الأمامية دقتها تصل إلى 32 ميجا بيكسل.

وعن المساحة الداخلية ومساحة الذاكرة العشوائية، فحجم الرام هو 512 جيجا بايت، بينما الذاكرة العشوائية حجمها 16 جيجا بايت ويدعم نظام التشغيل اندرويد 12 الجديد.

بطارية هاتف أوبو رينو 8 برو

من أهم مميزات الجوال هو البطارية التي تصل قوتها إلى 6000 مللي أمبير كما أنه من أنواع الهواتف الذكية التي تدعم الشحن السريع مثل ايفون 14 برو ماكس الجديد المتوقع نزوله إلى الأسواق خلال الفترة القادمة، ويدعم الجوال شريحتين اتصال بدعم من شبكات الجيل الخامس للاتصالات.

ألوان هاتف اوبو رينو 8 برو في السوق

من المتوقع نزول الجوال بالعديد من الألوان ولكن هناك ألوان أساسية اعتادت الشركة على تقديمها في الأسواق ومن بينها اللون الأزرق كما أنه متوفر منه نسخة باللون الأسود، واللون الذهبي المميز هذا بالإضافة إلى الألوان الحديثة علمًا بأن الجوال مصنوع من الزجاج والبلاستيك أيضًا.

سعر هاتف Oppo Reno 8 pro

أما عن السعر فمن المتوقع نزوله في الأسواق بسعر 400 دولار أمريكي، كما أنه متوقع نزوله في السعودية بمتوسط سعر 1600 ريال سعودي ويمكن شراءه من خلال الموزعين المعتمدين.