سوريا: القوات الأمريكية تخرج 156 آلية عسكرية من قواعدها بالحسكة إلى العراق

جدة - نرمين السيد - ذكرت وكالة الأنباء العربية السورية (سانا) اليوم الخميس، أن القوات الأمريكية أخرجت رتلا عسكريا من قاعدتها فى مطار خراب الجير بالحسكة شمال شرقى سوريا إلى الأراضى العراقية.





وأفادت مصادر محلية من ريف رميلان - لسانا - بأن رتلا مؤلفا من 156 آلية منها 40 سيارة تبريد وأكثر من 50 ناقلة تحمل معدات عسكرية وحاويات ومدافع وعددا من سيارات الهمر المعطوبة وبعضها يحمل أجهزة ضخمة مغطاة بشوادر توجه عبر معبر الوليد إلى شمال العراق. وأضافت المصادر "إن الرتل رافقته 25 مدرعة عسكرية تابعة للقوات الأمريكية لحمايته".

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