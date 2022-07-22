العالم اليوم - ريو دي جانيرو.. 18 قتيلا في حملة أمنية على "مدينة الصفيح"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 يوليو 2022 12:21 صباحاً - قتل 18 شخصا على الأقل خلال عملية نفذتها قوات الأمن البرازيلية، الخميس، ضد الجريمة المنظمة في "كومبليكسو دو آلامو"، مدينة الصفيح الواقعة في ريو دي جانيرو، حسبما أعلنت الشرطة.

وقال متحدث باسم الشرطة المدنية للصحفيين إن القتلى هم 16 شخصا "يشتبه بانتمائهم" إلى عصابات إجرامية، وامرأة من سكان المنطقة، وشخص من قوات الأمن.

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