الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابى الذى استهدف نقطة للشرطة العراقية

جدة - نرمين السيد - وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية فى بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الخميس، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التى تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات مع كل الإجراءات التى يتخذها العراق لحماية سيادته وأمنه واستقراره، ووقوفها إلى جانبه فى مواجهة الإرهاب، مؤكدة حرص دولة الإمارات على استتباب الأمن والاستقرار فيه.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب جمهورية العراق ولأهالى وذوى ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.