العالم اليوم - جوائز الكاف.. ماني أفضل لاعب إفريقي والوداد أفضل ناد

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 يوليو 2022 11:16 مساءً - أحرز النجم السنغالي ساديو ماني جائزة أفضل لاعب في إفريقيا، وذلك خلال حفل أقامه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) في العاصمة المغربية الرباط.

وأعلن الكاف أن الفائز بجائزة لاعب العام هو نجم بايرن ميونيخ الجديد ساديو ماني، متفوقا على مواطنه حارس المرمى منتخب السنغال إدوارد مندي، والنجم المصري محمد صلاح.

وأحرز جائزة أفضل لاعب في قارة إفريقيا، حارس مرمى المنتخب المصري والنادي الأهلي، محمد الشناوي.

وحقق المدرب الوطني السنغالي أليو سيسيه، جائزة أفضل مدرب في القارة السمراء، بعد نجاحه بقيادة منتخب بلاده إلى كأس العالم 2022، وتحقيقه لقب كأس أمم إفريقيا قبل أشهر.

وحصل نادي الوداد المغربي على جائزة أفضل ناد إفريقي لعام 2022، بعد تحقيقه للقب دوري أبطال إفريقيا، وتفوق في الجائزة على مواطنه نهضة البركان المغربي بطل كأس الكونفدرالية، والأهلي المصري وصيف دوري أبطال إفريقيا