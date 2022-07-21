نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع التسجيلات الجامعية الاولية 2022 orientation الجزائر سحب بطاقة الرغبات الجامعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع التسجيلات الجامعية الاولية 2022 orientation ، لقد تم إعداد الرزنامة الأولية لها وأصبحت الآن التسجيلات الاولية الجامعية 2022 الجزائر متاحة للتلاميذ. وهذا بداية من تاريخ اليوم الخميس 21 من شهر يوليو 2022، إلى غاية 03 أوت 2022، وسيتمكن كل الطلاب من اختيار بطاقة الرغبات الجامعية 2022 وترتيب التخصصات التي يرغبون فيها، ويتم الاعتماد في هذا على الدليل الذي يسلم للطالب في الثانوية، ليتعرف على كل التخصصات المتاحة عبر موقع التسجيلات الجامعية لحاملي بكالوريا الجدد 2022، وفي الفترة الثانية من 25 حتى تاريخ 26 يمكن للطالب تأكيد التسجيل أو إجراء تعديل عبر موقع التسجيل الجامعي orientation esi dz. ومن 27 جويلية حتى 3 أوت ستتم معالجة الرغبات التي قام الطالب بإدخالها ثم سيتم الإعلان في نفس اليوم عن نتائج التوجيه الجامعي في الجزائر 2022، في هذا المقال سنعرض لكم كل تفاصيل موضوع التسجيل الأولي في الجامعات الجزائرية 2022.

موقع التسجيلات الجامعية الاولية 2022 orientation

فعّلت الوزارة موقع التسجيلات الجامعية الاولية 2022 orientation. واليوم أصبح في إمكان الآلاف من الطلاب الذين نجحوا الدخول إليه من أجل القيام بعملية التسجيلات الاولية الجامعية 2022 الجزائر بكل سهولة. هذه المرحلة انتظرها الكثيرين برفقة أوليائهم، لأنهم يريدون أن يعرفوا ما سيتم منحه لهم ضمن بطاقة الرغبات الجامعية. لكي يقوموا باختيار ما يناسبهم عبر رابط orientation esi dz، واتباع الآتي:

بداية يقوم الطالب الناجح في البكالوريا بالولوج إلى رابط موقع التسجيل الجامعي في الجزائر

بعد أن يدخل إلى الموقع، يتعين عليه أن يقوم بكتابة رقم التسجيل والرمز السري الخاص به ليتعرف على التخصصات الجامعية.

ستظهر للطالب رسالة ترحيب وتهنئة، مع قائمة التخصصات المتاحة له حسب معدله الموزون

يجب أن يختار الطالب التخصصات حسب الأولوية من ستة حتى عشرة. ثم يتحقق منها جيدا قبل أن ينقر على زر الإرسال، ويمكنه طباعة الورقة للاحتفاظ بها.

بطاقة الرغبات الجامعية 2022 موقع orientation esi dz

بعد التسجيل الجامعي الجزائر 2022 المرحلة الأولى، ستنطلق المرحلة الثانية الممتدة من الرابع من شهر أوت حتى الثامن منه. وهي فترة خاصة بالمقابلات الشخصية في المدارس العليا للأساتذة والمعاهد الرياضية وغيرها. وذلك بعد أن يتعرف كل طالب على نتيجة توجيهه من خلال موقع التسجيلات الاولية للناجحين في شهادة البكالوريا. ومن لم يحصلوا على اختياراتهم سيتم معالجة اختياراتهم ليتم الإعلان عن النتائج في 11 أوت.

ملف التسجيلات الجامعية 2022

تجدر الإشارة لمن يستعلمون عن التسجيلات الجامعية 2022-2023 بأنه سيتم فتح البوابة الخاصة بالخدمات الجامعية. عبر الخط بروغرس، وسيكون موعد التسجيلات النهائية الجامعية في الجزائر بداية من الخامس من سبتمبر حتى الثامن من الشهر. ويمكن للطالب تأكيد التسجيل في هذه المرحلة، مع العلم بأنه يتوجب على الطالب إيداع النسخة الأصلية من كشف نقاط شهادة البكالوريا في التسجيل الجامعي.

علاوة على ذلك، تقوم مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر بمعالجة كل الحالات الخاصة على بروغراس. وثم ستتم إعادة فتح البوابة الخاصة بالخدمات الجامعية من التاسع حتى 23 من ديسمبر. وتمنح للطلاب فرصة أخرى ويمكنهم اختيار ما يناسبهم من تخصص سواء العلمية أو الأدبية. مع العلم بأن الطلاب الذين يتحصلون على درجات ممتازة يجدون ضمن الخيارات المدارس العليا وكليات الطب وغيرها.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقال موقع التسجيلات الجامعية الاولية 2022 orientation. تعرفنا من خلال الأسطر السابقة على كل التفاصيل المتعلقة بموضوع سحب بطاقة الرغبات الجامعية 2022 بشكل إلكتروني. والطريقة الصحيحة التي يجب على كل طالب جزائري ناجح في الباك اتباعها من خلال موقع التسجيلات الأولية للحائزين الجدد على شهادة البكالوريا.