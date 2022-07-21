نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدام التكافؤ والطموح.. موعد مباراة تونس والبحرين كأس العرب للشباب والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة تونس والبحرين ، ضمن لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات في مسابقة كأس العرب 2022 تحت 20 عامًا، والتي تحتضنها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 20 يوليو وحتى السادس من أغسطس القادم، وفي اليوم الثالث وفي إطار مواجهات المجموعة الخامسة، يستضيف ملعب ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة) في مدينة أبها السعودية، فعاليات المواجهة القوية والمرتقبة، والتي تجمع منتخبا البحرين وتونس ، حيث يصطدم الفريقان المتكافئان نسبيًا على الصعيد التاريخي، فضلًا عن الطموح المشترك في تقديم مشاركة تاريخية في مونديال العرب .

في السطور المقبلة، نستعرض تفصيلًا آخر الأخبار والكواليس حول موعد مباراة تونس والبحرين والقنوات الناقلة ، علاوة على تاريخ مشاركات وإنجازات المنتخبين في كأس العرب للشباب ، بجانب تاريخ مواجهات تونس والبحرين .

مباراة تونس والبحرين

في اليوم الثالث من أيام مونديال العرب للشباب ، جماهير كرة القدم العربية، وعشاق النسور والأحمر على موعد مع مواجهة نارية.

حيث يلتقي منتخبين عريقين، ولهما باع ليس بالقليل، قبل النسخة السادسة من البطولة.

تمنحنهما تصنيفًا مميزًا، على رأس الفرق المرشحة لنيل اللقب.

وقبل الخوض في تفاصيل تاريخ المنتخبين مع البطولة، نلقي نظرة على آخر مشاركتهما.

ولكن على مستوى الكبار، في كأس العرب 2021 التي نظمتها قطر، وتوج بها محاربو الصحراء.

حيث بلغ المنتخب التونسي نهائي المونديال العربي الكبير ، قبل الخسارة من الخضر.

بينما توقفت مشاركة “غواصين اللؤلؤ” عند دور المجموعات.

وذلك بعد خسارتين من صاحب الأرض والمركز الثالث بهدف، وكذلك من أمام الخناجر العمانية .

فيما اكتفى بتعادل سلبي مع العراق.

نستعرض في البداية ترتيب المنتخبات المتوجة ببطولة كأس العرب للشباب قبل النسخة رقم 6 :

وهذه مجموعات المونديال العربي الشبابي الست :

وإليكم جدول مباريات البطولة كاملًا من الافتتاح وحتى المواجهة النهائية :

ننوه إلى أنه، وضمن لقاءات اليوم الثلاث والختامي عن الجولة الأولى في كأس العرب .

تقام المواجهة الأفريقية الأولى، حيث مباراة المغرب والسودان .

والتي تلي مواجهة نسور قرطاج و محاربو دلمون.

المنتخب التونسي

نستهل تغطيتنا مع المنتخب التونسي للشباب تحت 20 عامًا، والذي يدشن مشاركته الرابعة في المنافسات.

حيث يحظى نسور قرطاج بلقب غالٍ في مشاركته الأولى بالبطولة.

بعدما توج بالمركز الأولى في كأس العرب 2012 التي استضافتها الأردن.

إثر فوزه على المنتخب السعودي في المباراة النهائية (4-2).

كما حل وصيفًا في مشاركته الثانية في مونديال العرب 2020 التي أقيمت في السعودية.

بعد الخسارة بهدف من أمام السنغال.

واحتل الفريق التونسي المركز السادس في آخر مشاركته.

وذلك في الكأس العربية للشباب 2021 التي استضافتها مصر.

بعد أن خسر من أمام الشقيقة الجزائر بثنائية نظيفة في نصف النهائي.

وهي البطولة التي توج بها الأخضر السعودي على حساب محاربي الصحراء، بعد الفوز في النهائي (2-1).

المنتخب البحريني

على الجهة المقابلة من المواجهة، يأتي منتخب البحرين للشباب تحت 20 عامًا.

والذي يسجل حضوره الثالث في البطولة.

حيثما كانت أفضل إنجازات الأحمر العماني ، هي بلوغ دور ربع النهائي.

وذلك في مشاركته الثانية في كأس العرب 2020 .

واصطدم حينها بالمنتخب السنغالي القوي، ليتلقي خسارة قاسية بنتيجة (0-5).

وفي ظهوره الأول بالبطولة، خرج من دور المجموعات في مونديال شباب العرب 2011.

تاريخ مواجهات تونس والبحرين

نستعرضها لحضراتكم بعد قليل،،

موعد مباراة تونس والبحرين والقنوات الناقلة

من المقرر إقامة اللقاء المرتقب، مساء الجمعة، في تمام الخامسة ( 5:00 م ) بتوقيت السعودية والبحرين، الرابعة ( 4:00 م ) بتوقيت مصر، الثالثة ( 3:00 م ) بتوقيت تونس، الثانية ( 2:00 م ) بتوقيت غرينتش.

وعن حكم مباراة تونس والبحرين ، فبانتظار الإعلان الرسمي من جانب الاتحاد العربي لكرة القدم ( UAFAAC ) .

ستقوم شبكة القنوات الرياضية السعودية بتغطية أحداث اللقاء عبر KSA Sports 1 HD إضافة إلى قناتي الرياضية العراقية Al Iraqiya Sports HD والرابعة العراقية Al Iraqiya Sports HD .

وعن معلق مباراة تونس والبحرين ، فلم تعلن شبكة القنوات الناقلة حتى كتابة تلك السطور عن طاقم التعليق على المواجهة.

الخاتمة

استعرضنا خلال السطور الماضية، كافة الأخبار والتفاصيل والكواليس عن موعد مباراة البحرين وتونس والقنوات الناقلة ، بالإضافة إلى تاريخ مشاركات الفريقين في كأس العرب وإنجازاتهما، وأخيرًا تاريخ مواجهات البحرين وتونس .