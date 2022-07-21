تفاصيل الخريطة الدراسية للعام الدراسي الجديد 2023 وموعد بدء الدراسة وفقا لقرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

تفاصيل الخريطة الدراسية للعام الدراسي الجديد يبحث العديد من أولياء الأمور، والطلاب عن كافة التفاصيل المتعلقة بالخريطة الدراسية، وذلك للعام الجديد 2023، للفصلين الدراسيين الأول، والثاني ذلك بعدما تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم، وأيضًا التعليم الفني عن طريق طارق شوقي، الموعد المحدد لبداية الدراسة في هذا العام الجديد.

تفاصيل الخريطة الدراسية للعام الدراسي الجديد

قد أوضحت الوزارة أن الموعد المحدد لبداية الفصل الثاني للعام الجديد، كما يلى:

ينطلق في يوم السبت الموافق 12 من شهر فبراير حتى تنتهي في يوم الخميس الموافق 8 من شهر يونيو، وأشار إلى أن جميع الامتحانات العملية، والشفوية تبدأ قبل بداية الامتحانات التحريرية بأسبوع واحد.

كما أن الوزارة أكدت بأن المواعيد المحددة للامتحانات النهائية لجميع صفوف النقل وأيضا الشهادة الاعدادية حيث تكون بداية من يوم الثالث من شهر يونيو أما الثانوية العامة تبدأ في اليوم العاشر من أكتوبر، والدبلوم الفني يبدأ في يوم الثامن من شهر يوليو.

الموعد المحدد لبداية الدراسة وذلك سنة 2023

بسبب التساؤلات الكثيرة من قبل الطلاب عن الموعد النهائي المحدد لبداية العام الجديد لكي يكون كل طالب على أتم استعداد، سوف نذكر في هذه الفقرة الموعد النهائي لهذا العام خلال الأسطر التالية: