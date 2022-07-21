نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل الخريطة الدراسية للعام الدراسي الجديد 2023 وموعد بدء الدراسة وفقا لقرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في المقال التالي
تفاصيل الخريطة الدراسية للعام الدراسي الجديد يبحث العديد من أولياء الأمور، والطلاب عن كافة التفاصيل المتعلقة بالخريطة الدراسية، وذلك للعام الجديد 2023، للفصلين الدراسيين الأول، والثاني ذلك بعدما تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم، وأيضًا التعليم الفني عن طريق طارق شوقي، الموعد المحدد لبداية الدراسة في هذا العام الجديد.
تفاصيل الخريطة الدراسية للعام الدراسي الجديد
قد أوضحت الوزارة أن الموعد المحدد لبداية الفصل الثاني للعام الجديد، كما يلى:
- ينطلق في يوم السبت الموافق 12 من شهر فبراير حتى تنتهي في يوم الخميس الموافق 8 من شهر يونيو، وأشار إلى أن جميع الامتحانات العملية، والشفوية تبدأ قبل بداية الامتحانات التحريرية بأسبوع واحد.
- كما أن الوزارة أكدت بأن المواعيد المحددة للامتحانات النهائية لجميع صفوف النقل وأيضا الشهادة الاعدادية حيث تكون بداية من يوم الثالث من شهر يونيو أما الثانوية العامة تبدأ في اليوم العاشر من أكتوبر، والدبلوم الفني يبدأ في يوم الثامن من شهر يوليو.
الموعد المحدد لبداية الدراسة وذلك سنة 2023
بسبب التساؤلات الكثيرة من قبل الطلاب عن الموعد النهائي المحدد لبداية العام الجديد لكي يكون كل طالب على أتم استعداد، سوف نذكر في هذه الفقرة الموعد النهائي لهذا العام خلال الأسطر التالية:
- قامت وزارة التعليم وأيضًا التعليم الفني بالإعلان عن الخريطة الزمنية الخاصة بالعام الجديد 2023 لكافة المراحل التعليمية المختلفة لجميع المدارس سواء الرسمية، أو الخاصة، واللغات أيضًا.
- كما قالت أيضًا الوزارة أن هذا العام سوف يبدأ من يوم السبت الموافق 24 من شهر سبتمبر حتى تكون نهايته في يوم الخميس الذي يوافق 8 من شهر يونيو، بحيث يستمر هذا العام 35 أسبوع، والمدة الفعلية لأيام الدراسة بعدما يتم حذف الإجازات الأساسية تصل إلى 98 يوم في الفصل الأول، 96 يوم في الفصل الثاني.
- كما أن الوزارة أشارت إلى أن الفترة المحددة لامتحانات كلاً من الفصل الأول، والثاني، هي ضمن الأيام الفعلية للدراسة، ويتم حسابها ضمن الحضور.
- كما تم التأكيد على أن هذه الامتحانات سواء العملية، أو الشفوية يتم عقدها قبل بداية الامتحانات التحريرية بحوالي أسبوع، ويتم تخصيص الأسبوع النهائي المحدد من الخطة للمراجعة على ما مضى فقط.
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