نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم تكشف حقيقة الغاء نظام الفصول الثلاثة للعام الدراسي الجديد 1444 لكافة المراحل الدراسية بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترددت مؤخرا شائعات كثيرة عن وقف العمل بنظام الثلاث فصول في المملكة العربية السعودية وتساءل الكثيرون عن صحة هذه الشائعات ولكن مصادر مطلعة في وزارة التعليم السعودي كشفت عن الحقيقة في هذا الأمر حيث أكدت أنه لا صحة لما تم تداوله حول هذا الأمر وأن وزارة التربية والتعليم السعودية عازمة على الاستمرار في تطبيق هذا النظام في السنة الجديدة.

حقيقة الغاء نظام الفصول الثلاثة

سبب انتشار هذه الشائعة هو توصية قدمها مجلس الشورى السعودي جاء فيها المطالبة بإلغاء نظام الثلاث فصول في السنة الدراسية الجديدة في العام الدراسي المقبل أي عام 1444 ، وطالب وزارة التربية والتعليم السعودية بدراسة هذا الطلب لكن الوزارة لم تبدي أي موافقة حتى هذه اللحظة.

وقالت المصادر الرسمية أنه لا صحة لخبر الغاء الثلاث فصول حتى الآن إلا أن الوزارة تعمل وبشكل مستمر على قياس مؤشرات الرضا في الشارع عن القرارات التي تتخذها كما تقيس بشكل مستمر الأداء في الميدان التربوي، وتأثير القرارات التي تتخذها على التحصيل الدراسي للطلاب سلبا وايجابا.

وظهرت مطالبات مجلس الشورى بضرورة إعادة النظر في تطبيق النظام الفصول الثلاثة خاصة في الجامعات السعودية والكليات التقنية وكذلك مراجعة تطبيقه في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وذلك بغض أن يكون العام الدراسي السعودي ينسجم مع التوجهات العالمية حول العالم كما يتناسب مع استقلالية الجامعات حسب نظامها.

تفاصيل مطالب مجلس الشورى

وقد تم تقديم هذه المطالبات في الجلسة التاسعة والأربعين للسنة الثانية من الدورة الثامنة وقد انعقد برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، وأكد المتقدمون بهذا الاقتراح أنهم اتخذوا القرار بطلب وقف نظام الفصول الدراسية الثلاثة المتبع حديثا بعد أن استمعوا إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي.

ودعا المجلس الوزارة لتوفير ضوابط ومعايير موحدة لكا أنواع العليم في السعودية لضمان المزيد من الفرص التدريبية للطلاب والطالبات، لكن مصادر مطلعة وذات مناصب قوية في وزارة التعليم، نفت استجابة الوزارة لتوصية مجلس الشورى بإلغاء نظام الفصول الثلاثة، بل قامت الوزارة بنشر الجدول النهائي لسير العام الدراسي الجديد وكان يتضمن نظام الثلاث فصول.