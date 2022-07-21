البنك الدولى: تخصيص 100 مليون دولار لمواجهة أزمة الغذاء فى السودان

جدة - نرمين السيد - وأكد البنك الدولى فى بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، مساء اليوم، أن تخصيص هذه الأموال سيتم فقط عبر برنامج الأغذية العالمى بهدف تنفيذ مشروع "شبكة الأمان الطارئة" الجديد فى السودان، بسبب سوء الموسم الزراعى وارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية.

وأضاف أن هذا المبلغ تم تخصيصه بشكل استثنائى لاستسهداف مليونى سودانى يعيشون فى انعدام الأمن الغذائى فى 11 ولاية فى البلاد.