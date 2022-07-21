العالم اليوم - جوائز الكاف.. محمد الشناوي أفضل لاعب محلي في إفريقيا

انتم الان تتابعون خبر جوائز الكاف.. محمد الشناوي أفضل لاعب محلي في إفريقيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 يوليو 2022 10:19 مساءً - حقق حارس مرمى المنتخب المصري والنادي الأهلي محمد الشناوي، جائزة أفضل لاعب محلي في إفريقيا، وذلك ضمن حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف).

ومنح الكاف جائزة أفضل لاعب محلي للشناوي، الذي تفوق على زميله في الأهلي، المالي أليو ديانغ، ونجم الوداد المغربي، أشرف داري.

وتمنح جائزة "أفضل لاعب محلي" للاعبين الأفارقة الذين يلعبون مع أندية داخل قارة إفريقيا.

ولم يحضر الشناوي الحفل شخصيا، بسبب التزامه بخوض نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك، ووجه رسالة مسجلة بعد فوزه بالجائزة.

وحقق الشناوي الجائزة خلال حفل ضخم أقامه الكاف في العاصمة المغربية الرباط، حضره عدد من أساطير القارة السمراء.