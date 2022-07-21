نموذج تقديم طلب للعمل بديوان ولي العهد للوظائف الشاغرة وما الرواتب؟

يسعى ديوان ولي العهد إلى توفير العديد من الوظائف الشاغرة للمواطنين بالإمارات في مختلف المجالات بكل سهولة ويسر، وتأتي في مقدمة هذه الوظائف وظيفة العمل من خلال الإنترنت، الأمر الذي جعل المواطن لديه إمكانية العمل من المنزل دون الحاجة إلى الخروج والذهاب إلى مكان العمل، لذلك يحرص الباحثين عن العمل على التوجه إلى ديوان ولى العهد للوظائف الشاغرة.

خطوات تقديم طلب للعمل من خلال ديوان ولي العهد

هناك طريقة سهلة وميسرة يتمكن من خلالها الباحث عن العمل من التعامل المباشر مع ديوان ولي العهد من أجل ملء وظيفة من الوظائف الشاغرة، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

فتح الصفحة الإلكترونية الخاصة بديوان ولي العهد.

الضغط على قسم شئون المواطنين.

اختر وظائف شاغرة.

سيظهر لك الوظائف المتاحة الآن.

إن كانت الوظيفة المعروضة مناسبة لك ما عليك إلا أن تقوم بالضغط على زر التقديم الموجود أمام الوظيفة.

الضغط على زر تحميل السيرة الذاتية.

الضغط علي زر إرسال.

رواتب ديوان ولي العهد أبو ظبي

يأتي السؤال الأهم في ذهن المواطن عن الرواتب التي يوفرها الديوان وهل هي مناسبة أم لا ومن خلال السطور التالية نتعرف على أفضل الرواتب الموجودة في ديوان ولي العهد أبو ظبي، فقد تعتبر رواتب ولي العهد هي الأعلى عند المقارنة بالرواتب الحكومية، هذا بالإضافة إلى أن عدد ساعات الوظيفة 7ساعات فقط ويعتبر أقل من أي وظيفة أخري، كما يتم اعتبا هذه الوظائف من الوظائف المستدامة والتي تكون محل اهتمام الكثير، ويجدر بالإشارة إلى أن ديوان ولي العهد بتعيين جميع المواطنين وأيضًا المقيمين ف الإمارات.

نموذج طلب عمل من ديوان ولي العهد أبو ظبي

لكي تحصل على وظيفة بديوان ولي العهد يمكنك إرسال طلب وظيفة فبمجرد إرسال الرسالة سيتم الرد عليك، وتتضمن الرسالة ما يلي:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحية طيبة وبعد

أتقدم لحضراتكم بخالص الثناء والشكر عزيزي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان آدام الله عليك الصحة والعافية أدامك الله خير ذخر للشعب الإماراتي والأمة العربية حفظك الله ورعاك وأدعو الله أن يديم عليك السداد لما تعملون عليه من خير لهذا الوطن، أود أنا (كتابة الاسم بالكامل) أن أتقدم لكم بطلب للحصول علي وظيفة داعيًا الله عز وجل أن تلك الموافقة ومساعدتي فأنا أعمل موظف في البلدية وراتبي الشهري (كتابة الراتب الشهري الذي يحصل عليه) فأنا لدي أبناء في مراحل تعليمية مختلفة (كتابة عدد الأبناء ومراحلهم التعليمية)، ولهذا أتمنى من حضراتكم الموافقة علي طلبي والنظر له بعين الاعتبار آدام الله عليك الصحة والعافية.

تقبلوا خالص شكري وتقديري