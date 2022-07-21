نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Web.vte.gov.lb رابط الاستعلام عن نتائج الترمينال لبنان 2022 نتائج terminal الشهادة الثانوية في لبنان برقم المرشح في المقال التالي
رابط الاستعلام عن نتائج الترمينال لبنان 2022 حيث يتطلع آلاف الطلاب وأولياء الأمور في مختلف أنحاء لبنان في هذا التوقيت الى التعرف على نتائج الشهادة الثانوية في لبنان هذا العام 2022، بعدما انتهى الطلاب من أداء الامتحانات وإعلان وزارة التربية والتعليم اللبنانية انطلاق أعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب على الفور لكي يتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، حيث جاءت الامتحانات بناء على الضوابط والإجراءات التي أكدت عليها الوزارة في جدول الامتحانات المعتمد رسميا في جميع المدن، ومن خلال هذه السطور سوف نسلط الضوء على طرح تفاصيل الاستعلام عن نتائج الترمينال لبنان 2022 نتائج الترمينال الشهادة الثانوية في لبنان 2022.
نتيجة الترمينال الشهادة الثانوية في لبنان 2022
تعد نتائج الترمينال أو نتائج الشهادة الثانوية في لبنان واحدة من أهم النتائج التي يرغب في التعرف عليها الكثير من الطلاب للاطمئنان على المعدلات التي تم الحصول عليها، وذلك تمهيدا للقبول في العام الدراسي الجديد العام المقبل، وقد كشفت وزارة التربية والتعليم اللبنانية عن بعض التفاصيل الخاصة بإعلان النتائج من خلال بيان رسمي تم نشره خلال الساعات الأخيرة، فقد أشارت وزارة التربية والتعليم اللبنانية أن أعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب قد انتهت بالفعل، وأن هذه الأيام يتم العمل أن رصد كافة النتائج والدرجات لجميع الطلاب في مختلف المدارس، في إطار التمهيد لإعلان النتيجة إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي المخصص، لسهولة استخراج نتائج الطلاب بشكل إلكتروني بدلا من التوجه إلى المدارس.
رابط الاستعلام عن نتائج الترمينال لبنان 2022 terminal
ويمكن لجميع الطلاب التعرف على نتائج الترمينال الشهادة الثانوية في جميع أنحاء لبنان من خلال الموقع الرسمي المفعل، على أن يكون ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.
- في البداية يجب أن تسجيل الدخول عبر موقع المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
- ومن ثم يتم الضغط على أيقونة استخراج نتائج الامتحانات الرسمية.
- بعد ذلك يتم اختيار الاستعلام عن نتائج البريفيه.
- ومن ثم يتم اختيار إدخال رقم المرشح الخاص بالطالب بشكل صحيح.
- ومن ثم يتم اختيار عرض النتيجة من خلال الموقع.
- وسوف يتم استخراج النتيجة لتظهر مباشرة.
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