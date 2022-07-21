epedu.gov.iq رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 دور أول  موقع وزارة التربية والتعليم العراقي 

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عمر شويل - جدة رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 دور أول، بعد أن انتهى الطلاب من القيام بكافة الامتحانات الصف الثالث المتوسط، والتي تم عقدها في لجان مختصة تحت إشراف مجموعة من أفضل المعلمين وهذا للمنع عن الغش، بالإضافة إلى أن وزارة التربية والتعليم بالعراق قد قامت بتنفيذ كافة الإجراءات اللازمة لمكافحة فيروس كورونا، وتم هذا عبر تعقيم لجان الامتحانات، لذلك يمكن للطالب معرفة خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2022 دور أول.

رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط 2022

تم الإعلان عن الرابط المختص لمعرفة نتيجة الصف الثالث المتوسط من خلال رقم مقعد لجنة الامتحان في الساعات الماضية، حيث صار بإمكان الطالب أن يحصل على النتيجة عبر الخاص بموقع وزارة التربية والتعليم، كل ما عليك فعله هو اتباع الطرق الآتية:

أولا، يتم التوجه إلى موقع وزارة التربية والتعليم ببلدة العراق.

يتم الضغط على معرفة نتيجة الطالب.

إدخال اسم الطالب الرباعي، بالإضافة إلى كتابة رقم مقعد اللجنة بشكل صحيح.

يجب التحقق من كتابة كافة المعلومات المطلوبة منك بشكل كامل.

النقر على استعلام لمعرفة النتائج، وسوف تظهر لك كافة التفاصيل لنتيجة الصف الثالث المتوسط.

أخبار عن نتيجة الصف الثالث المتوسط 2022

تم منذ ساعات اعتماد نتيجة الطلاب على الموقع الخاص بنتائج الامتحانات، ولكن أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه حاليا تم رصد كافة درجات طلاب الصف الثالث، وتم أيضا مراجعة ورق الامتحانات بشكل جيد، وأصدر أن نتائج الامتحانات تم تواجدها للجميع عبر الموقع الرسمي للوزارة، إذ يعد موقع نتائجنا من أبرز المواقع التي يمكن عن طريقها معرفة نتيجة الصف الثالث المتوسط في كافة مدارس بلدة العراق.

وعملت الحكومة بالتعاون مع الموقع الرسمي لوزارة التربية وهذا بهدف توفير موقع مناسب يعاون الطلاب في الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم بكل سهولة، وتم ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط على موقع وزارة التربية والتعليم، إذ يمكن بكل سهولة معرفة النتيجة عبر كتابة رقم مقعد الامتحان، فيبحث الطلاب على النتيجة من خلال موقع نتائجنا دون الذهاب إلى المدرسة، وتم الآن رصد كافة النتائج بعد تصحيح الأوراق.

وفي خاتمة المقال أوضحت وزارة التربية والتعليم العراقية عدة تعليمات خاصة بخصوص تواجد النتيجة للصف الثالث المتوسط حيث أشارت أن النتيجة تم تواجدها عبر الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية، ويتم ذلك عبر كتابة الاسم الكامل للطالب ورقم مقعد الامتحان فقط.