نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “اليكم” رابط الاستعلام عن كشف نقاط امتحان إثبات المستوى في الجزائر 2022 في المقال التالي
كشفت وزارة التربية الوطنية رسميا عن بيان رسمي يتضمن موعد الإعلان عن نتائج امتحان اثبات المستوى في الجزائر، والتي تعد واحدة من اهم الامتحانات التي يتطلع الكثير من الطلاب في التعرف عليها وكذلك أولياء الأمور لكي يتم الاطمئنان على معدلات الطالب، حسب اعلنت الوزارة عن اخر التطورات الخاصة بالإعلان عن نتائج الطلاب من خلال الموقع الرسمي الخاص بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في الجزائر، وسوف نستعرض من خلال هذا المقال كيفية كشف نقاط إمتحان إثبات المستوى 2022 في جميع الولايات في الجزائر.
كشف نقاط امتحان إثبات المستوى 2022
وقد اعلنت وزارة التربية والتعليم في الجزائر انه سوف يتم الإعلان عن نتائج امتحان اثبات المستوى في الجزائر2022، خلال الساعات القليلة المقبلة بعدما اعلنت الوزارة من رصد النتائج والمعدلات الخاصة بجميع الطلاب في مختلف الولايات، حيث انتهت اعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بجميع الطلاب في كافة المدارس المعتمدة رسميا من قبل الوزارة خلال الأيام الأخيرة، وقد تمت الامتحانات الخاصة بالطلاب من خلال المراكز واللجان الامتحانية المعتمدة من قبل الوزارة ومن ثم تم انطلاق اعمال تصحيح الامتحانات على الفور، تمهيدا الإعلان عن النتائج عبر الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية الوطنية وهو موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في الجزائر، لكي يتم استخراج النتائج باستخدام رقم التسجيل الخاص بالطالب.
كيفية الاستعلام عن نتائج امتحان اثبات المستوى 2022
ويمكن ان يقوم جميع الطلاب بالاستعلام وكذلك أولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة امتحان اثبات المستوى في الدور الأول، وذلك من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات من خلال اتباع الخطوات التالية.
- في البداية يتم الولوج مباشرة الى الموقع الرسمي الخاص بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في الجزائر مباشر والتابع لوزارة التربية الوطنية.
- يتم اختيار الاستعلام عن نتائج امتحان اثبات المستوى من خلال الخدمات الالكترونية المتاحة عبر الموقع.
- يتم ادخال كافة البيانات الخاصة بالطالب بشكل صحيح.
- ادخال رقم التسجيل بشكل صحيح.
- ادخال اسم الطالب بشكل ثلاثي ومن ثم اختيار ايقونة استخراج النتيجة الخاصة بالطالب على الفور.
- وسوف تظهر كافة نتائج الطلاب على الفور عبر الموقع.
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