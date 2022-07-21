درجات التخصصات الجامعية في الجزائر حسب المعدل 2022 من وزارة التربية الوطنية || معدلات القبول 2022 

التخصصات الجامعية في الجزائر حسب المعدل 2022 فقد بدأت عمليات البحث تزداد بشكل كبير من قبل طلاب البكالوريا في جميع الولايات في الجزائر، لكي يتم التعرف على التخصصات الجامعية في الجزائر حسب المعدل، وذلك بالتزامن مع موعد إعلان نتائج امتحانات شهادة البكالوريا في جميع الولايات في الجزائر، وبناء على ذلك تقوم وزارة التربية الوطنية بالإعلان عن التفاصيل الخاصة بالمعدلات اللازمة للقبول في الجامعات الجزائرية المختلفة للعام الدراسي الجديد 2022/2023 بناء على المعدلات التي تم الحصول عليها، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور التخصصات الجامعية في الجزائر حسب المعدل 2022 والاستعلام عن نتائج البكالوريا في الجزائر بجميع الولايات برقم التسجيل الخاص بالطالب.

التخصصات الجامعية في الجزائر حسب المعدل 2022

أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر رسميا خلال الأيام الأخيرة عن المعدلات التي يجب أن يتم الحصول عليها من قبل الطلاب البكالوريا في الجزائر لكي يتم الالتحاق بالتخصصات الجامعية المختلفة، حيث تتنوع بشكل كبير الأقسام والتخصصات الجامعية التي يلتحق بها الطلاب في الجزائر بجميع الجامعات بشكل عام بعدما يتم إنهاء شهادة البكالوريا التي تليها المرحلة الجامعية، وقد جاءت التخصصات ومعدلات القبول الخاصة بها للعام الدراسي الجاري على النحو التالي.

تخصص محروقات وذلك في جامعة ورقلة معدل يصل الى 14.08

محروقات في جامعة بومرداس بمعدل يصل الى 15.25

وقد جاء معدل تخصص صناعات بتروكيميائية في جامعة سكيكدة 14.42

وقد جاء معدل تخصص صناعات بتروكيميائية في جامعة سكيكدة 14.42 وكذلك جاء تخصص هندسة معمارية في جامعة قسنطينة على نحو 13.63

وقد جاء تخصص عمران – 13.50

وقد جاء معدل تخصص إدارة المشاريع وبناء جامعة قسطنينة 13.50

معدل تخصص رياضيات وإعلام في جامعة العلوم والتكنولوجيا 14.24

كما جاء معدل تخصص رياضيات في جامعة بجايا 13.00

وقد جاء معدل تخصص هندسة صناعية جامعة وهران 13.24

وهندسة صناعية في جامعة تلمسان 13.20

معدلات القبول في الجامعات الجزائرية 2022 البكالوريا

وقد أشارت وزارة التربية الوطنية في الجزائر أنه يمكن لجميع طلاب البكالوريا في الولايات المختلفة التعرف على نتائج امتحانات شهادة البكالوريا رسميا هذا العام 2022، من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في الجزائر والتابع لوزارة التربية والتعليم، ليتم استخراج النتائج من خلال إدخال رقم التسجيل والاسم الخاص بالطالب بشكل صحيح عبر الموقع.