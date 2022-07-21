المجر: زيارة وزير الخارجية لموسكو تهدف لتأمين كميات إضافية من الغاز الروسى

جدة - نرمين السيد - وصرح الحزب فى بيان نقله على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" بأنه من أجل ضمان أمن إمدادات الطاقة فى المجر، قررت الحكومة شراء 700 مليون متر مكعب إضافية من الغاز الطبيعى الروسى، بالإضافة إلى الكميات المنصوص عليها فى العقود طويلة الأجل".

وبحسب بيانات من مشغل خط أنابيب الغاز الطبيعى المجرى، تمثل هذه الكمية حوالى 6.7% من استهلاك الغاز الطبيعى فى المجر لعام 2020.

ومن المقرر أن يجتمع سيارت مع نائب رئيس الوزراء الروسى ألكسندر نوفاك، وذلك بعد اجتماعه الذى عقده مع نظيره الروسى سيرجى لافروف، وغرد سيارت بأنه وصل إلى روسيا فى الزيارة التى لم يعلن عنها من قبل.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، فى وقت سابق من اليوم الخميس، أن روسيا والمجر عازمتان على تعزيز الشراكة وتنفيذ المشاريع الكبرى، بما فى ذلك فى قطاعى الطاقة والنقل.

وقال لافروف، خلال لقائه مع سيارت: "نلاحظ الالتزام المتبادل بين القيادتين الروسية والمجرية فى بلدينا لتعزيز تفاعلنا وشراكتنا، بما فى ذلك تنفيذ مشاريع مشتركة كبرى فى مجالات الطاقة والنقل وغيرها من المجالات".

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان، كان قد صرح الأسبوع الماضى بأن أوروبا "أطلقت النار على نفسها" بفرض عقوبات على روسيا بسبب حربها فى أوكرانيا وسط توترات بشأن إمدادات الطاقة.