لافروف: ليس من مصلحة أحد حدوث أزمات فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف : "لا أحد لديه رغبة فى حدوث أزمات فى أوروبا، بينما من المحزن أن نرى اليوم الاتحاد الأوروبى لا يأخذ فى الاعتبار مصالح الدول الأعضاء فيه"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تفرض أجندة الاتحاد ضد روسيا.





وأضاف لافروف خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره المجرى بيتر سيارتو، اليوم الخميس بموسكو: "يحزننى أن أرى كيف يسير الاتحاد الأوروبى، لا يسعنى إلا أن أتمنى أن يتغلب الاتحاد الأوروبى على الصعوبات الحالية".

وتابع : "نعتبر أن الدول، التى تصر بشكل قاطع على أن سياستها ستحددها مصالحها الوطنية، ستسود وتحترم".

من جانبه، أعرب وزير الخارجية المجرى، بيتر سيارتو، عن أمله فى زيادة حجم إمدادات الغاز من روسيا إلى بلاده، مشيرا إلى أهمية ضمان أمن الطاقة فى المجر.

وأضاف: "هذه واحدة من أهم قضايا تعاوننا الثنائى مع موسكو، وأهم شيء بالنسبة لنا هو ضمان أمن الطاقة فى المجر"، مشيرا إلى أنه جاء إلى روسيا للاتفاق على زيادة الكميات المتاحة من الغاز الروسى إلى بلاده.

يذكر أن وزير خارجية المجر وصل إلى موسكو بعد ظهر اليوم الخميس فى زيارة لم يعلن عنها مسبقا.

يشار إلى أنه من أجل ضمان أمن إمدادات الطاقة للمجر، قررت الحكومة المجرية شراء 700 مليون متر مكعب إضافى من الغاز الطبيعى بالإضافة إلى الكميات المنصوص عليها فى العقود طويلة الأجل.

وكان سيارتو أعلن فى وقت سابق أن بلاده غير مستعدة لمناقشة الحظر على الغاز الروسى ولن تدعم الحزمة الجديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبى فى تضمنت عقوبات ضد "غازبروم" أو "غازبروم بنك".