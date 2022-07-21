العالم اليوم - روسيا وأوكرانيا توقعان الجمعة اتفاقا حول تصدير الحبوب

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 يوليو 2022 08:15 مساءً - أعلنت تركيا، مساء الخميس أن وفدين من روسيا وأوكرانيا سيوقعان في إسطنبول اتفاقا لتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

وقالت الرئاسة التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سيحضران مراسم التوقيع.

وكان النائب الأوكراني رستم أوميروف قد قال في وقت سابق اليوم إن صادرات الحبوب العالقة في أوكرانيا ستستأنف من ثلاثة موانئ على البحر الأسود في حال التوصل إلى اتفاق بين كييف وموسكو.

وأجرت روسيا وأوكرانيا محادثات بوساطة تركيا والأمم المتحدة حول هذا الموضوع الحاسم للأمن الغذائي العالمي في الأيام الأخيرة، في حين ترتفع أسعار الغذاء.

وقال أوميروف عضو الوفد الأوكراني للصحفيين إن "الصادرات ستتم من ثلاثة موانئ: أوديسا وبيفديني وتشورنومورسك. نأمل أن نتمكن في المستقبل من توسيع" الشحنات لتشمل أماكن أخرى.

وقال إن مجموعة مراقبة تابعة للأمم المتحدة ومقرها اسطنبول ستتكفل بأمن القوافل ولن يسمح للسفن الروسية بدخول المياه الأوكرانية في حال حصول الاتفاق.

وقال "نحن لا نثق بهم حتى لو وقعوا اتفاقاً مع الأمم المتحدة".

ونحو 25 مليون طن من الحبوب عالقة في الموانئ الأوكرانية، ومهددة من الأسطول الروسي والألغام البحرية التي زرعتها كييف لمنع هجوم بحري من قبل موسكو.