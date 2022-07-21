الصحة العالمية: ارتفاع الإصابات بـ«كوفيد-19» فى إقليم شرق المتوسط

جدة - نرمين السيد - أعلن المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط عن زيادة مستمرة فى عدد الإصابات المؤكدة والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الأسابيع الستة المتتالية الماضية، إذ بلغ المتوسط اليومى 18000 إصابة مؤكدة و31 حالة وفاة.





وأوضحت المنظمة، اليوم الخميس، ارتباط تخفيف أو إلغاء تدابير الصحة العامة التى ثبتت جدواها، مثل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى، بزيادة سرعة تحور أوميكرون والتحورات الفرعية فى 17 بلدًا فى جميع أنحاء الإقليم، مما أسهم فى زيادة الإصابات، وحالات الاحتجاز بالمستشفى، والوفيات‎.

وفى هذا الصدد، قال الدكتور أحمد المنظرى، مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط: "يشير هذا الاتجاه الحالى إلى أن جائحة كوفيد-19 لم تنتهِ بعد، نحن نحاول نسيان كوفيد-19، لكن الفيروس لم ينسنا، بل هو فى واقع الأمر يستغل تراخينا فى الانتشار والتحور. ولذا، أدعو جميع البلدان إلى الحفاظ على الامتثال لتدابير فعالة فى مجال الصحة العامة والتدابير الاجتماعية، وأيضًا زيادة التغطية بالتطعيم".

وشددت منظمة الصحة العالمية على وجوب الحصول على جرعات معززة للتلقيح عند تقديمها؛ لأن من شأنها المساعدة على حماية الأرواح، ولا سيما بين الفئات الأضعف، وخاصةً كبار السن، والمصابين بأمراض مزمنة، والعاملين الصحيين.

وعلى الرغم من أن البلدان ذات معدلات التغطية بالتطعيم المرتفعة لا تزال تشهد تزايدًا فى حالات الإصابة، فإن شدة المرض تكون أخف بوجه عام، وهو ما يؤدى إلى انخفاض حالات الاحتجاز بالمستشفى والوفيات.

ولا تزال التغطية الكاملة باللقاحات فى إقليم شرق المتوسط بعيدة عن بلوغ الهدف العالمى المتمثِّل فى 70% من إجمالى السكان بحلول منتصف عام 2022، وحتى 18 يوليو الجارى بلغ عدد سكان الإقليم الحاصلين على الجرعات الكاملة للقاح 45%، حيث يؤدى التصور بأن المخاطر منخفضة، والناجم عن تراجع حالات الإصابة خلال الشهرين السابقين، إلى التردد فى أخذ اللقاح. ويُسهم كذلك عدم توافر إمكانية الحصول على اللقاحات بسهولة فى محدودية التقدُّم الـمُحرَز فى التغطية باللقاحات.

وأضاف المنظرى: "عندما تحدث زيادة كبيرة ومفاجئة فى حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19، نشعر حينها بقلق بالغ، لأن أنظمتنا الصحية تتعرض للمزيد من الضغوط. وقد أعطتنا اللقاحات القدرة على السيطرة على الفيروس الآن. فدعونا نستخدمها لنحمى الفئات الأضعف فى مجتمعاتنا، ونخفف من وطأة الضغط على العاملين الصحيين ووحدات الرعاية المركزة".

ومنذ بداية الجائحة، أبلغ الإقليم عن أكثر من 22195674 إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19"، ونحو 343879 حالة وفاة.

وتعمل منظمة الصحة العالمية مع البلدان للحفاظ على قدرات الترصُّد، والاختبار، والتسلسل الجينى، وتسريع وتيرة التطعيم ضد الفيروس، للوصول إلى غايات التغطية باللقاحات، ولتعزيز قدرة النظم الصحية على الصمود.