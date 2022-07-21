وفد أمريكى يزور كولومبيا للمشاركة فى مناقشات حول قضايا المناخ

جدة - نرمين السيد - يبدأ وفد أمريكى، برئاسة نائب مستشار الأمن القومى فى البيت الأبيض جون فينر اليوم الخميس، زيارة إلى كولومبيا، تستغرق يومين، للمشاركة فى مناقشات حول مجموعة من القضايا المختلفة.





وأفاد البيت الأبيض فى بيان صحفى نشره عبر موقعه الإلكترونى بأنه من المقرر أن يناقش الوفد الأمريكى خلال زيارته كولومبيا مكافحة تغير المناخ ودعم تنفيذ السلام والتنمية الريفية وسبل التعاون للحد من العنف ومكافحة الجماعات الإجرامية وتعزيز النمو الاقتصادى العادل والمستدام للبلدين وغيرها من القضايا الإقليمية والعالمية. ويعقد الوفد الأمريكى، بحسب البيان، اجتماعات رسمية مع الرئيس الكولومبى الحالى المنتهية ولايته إيفان دوكى والرئيس المنتخب جوستافو بيترو ونائبة الرئيس المنتخبة فرانسيا ماركيز. جدير بالذكر أن الوفد الأمريكى يضم فيل جوردون مستشار الأمن القومى لنائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس وبراين نيكولز مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشؤون نصف الكرة الغربى و خوان جونزاليس مدير مجلس الأمن القومى لنصف الكرة الغربى.

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