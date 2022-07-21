كيفية عمل الحمام المغربي الأصلي بالمنزل مثل صالونات التجميل

كيفية عمل الحمام المغربي الأصلي بالمنزل من الأمور التي تبحث عنها كثير من القتيات، فيتميز الحمام المغربي بفوائده الكثيرة للبشرة و للجسم لأنه يعطي البشرة النضارة واللمعان ويخلصها من الشوائب والجلد الميت ويفتح المسامات، ولهذا تحرص السيدات أن تصنع حمامها بنفسها في المنزل، و يحتاج الحمام المغربي لمجموعة من الأعشاب والزيوت العطرية منها اللافندر والبانونج و زهر الياسمين والقرنفل وبعض الورد العطرة وإليك التفاصيل بالسطور المُقبلة:

كيفية عمل الحمام المغربي الأصلي بالمنزل

في البداية نستعرض أدوات الحمام المغربي:

ليفة مغربي.

صابون مغربي.

عصير الليمون.

صابون للجسم.

زيت عطري.

طمي مغربي أو طمي سوداني أبيض أو عادي.

طريقة تحضير الحمام المغربي في منزلك

اغلقي الحمام جيدًا لمنع دخول الهواء ثم تشغيل الماء الساخن حتى يتكثف البخار داخل الحمام بشكل كبير.

ابدئي في خلط الصابون العادي مع الصابون المغربي مع زيت الليمون وقليل من الماء الساخن حتى تحصلين على مزيج سائل.

وملء حوض الاستحمام بالماء الساخن والانتظار لبعض الدقائق حتى تتفتح مسام الجسم.

ابدئي بدهن الجسم بالخليط المعد سلفًا، وإذا كنتي من ذوات البشرة الدهنية ركزي على الأماكن التي يظهر بها الدهون.

ثم ضعي على الوجه مرة واغسليه ثم مرة أخرى واغسليه سريعًا لا تنظري.

ثم بعد غسل الوجه، اغسلي الجسم بالماء الساخن واستخدامي الليفة المغربية لدعك الجسم بشكل جيد باتجاه الأعلى لتنشيط الدورة الدموية بجسدك وبحركات دائرية.

ثم ادهني الجسم بالطين المغربي أو الطمي السوداني الممزوج بماء الورد لو كنتي من أصحاب البشرة الدهنية ضعي 3 قطرات من زيت الليمون .

اتركي الطمي حتى يجف ثم اغسلي الجسم جيدًا بالماء فقط ثم مرري قطنه مبللة بماء الورد على الجسم كاملًا، لسد مسام الجسم المفتوحة، ولو كنتي مما يعاني من الرؤوس السوداء بالوجه اضغطي عليها جيدًا سوف تزال بشكل كامل.

ثم مرري قطنة أخرى بزيت الياسمين على الوجه والجسم من أجل التنعيم.

طبقي الحمام المغربي كل ثلاثة أسابيع لنتائج أروع لكِ.

وصفة لتبيض الجسم بعد الحمام المغربي

طين مغربي

طين أخضر

عشبه البابونج .

أغلي البابونج مع كمية قليلة من الماء، ثم صفيه واتركيه حتى يبرد، ثم اخلطي الطمي مع ماء البابونج وامزجيهم حتى تحصلين على عجينة متماسكة، ثم افردي العجينة على بشرتك بفرشاة لتوزع نفس المقدار على كل أجزاء البشرة، ثم نظفيها بقطعة قطن بها ماء الورد أو ماء النعناع للحصول على بشرة أكثر انتعاشًا ونضارة .