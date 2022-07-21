تردد اون تايم سبورت 2022 على القمر الصناعي نايل سات لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك

تردد اون تايم سبورت 2022 على القمر الصناعي نايل سات مشاهدة مباراة القمة الأهلي والزمالك اليوم الخميس الموافق 21 يوليو 2022 في تمام الساعة التاسعة مساء أي خلال ساعات قليلة ويتم البث المباشر للمباراة وذلك علي ارض معلب ستاد القاهرة الدولي، حيث أن هذه المباراة هي نهائي كاس مصر للموسم الماضي ويتم بث المباراة بشكل حصري علي مجموعة قنوات on time sports.

يعقب مباراة القمة علي قناة اون تايم سبورت 1 استديو تحليلي يقودة العديد من نجوم الرياضة في مصر أبرزهم الدولي الكبير فاروق جعفر وطه إسماعيل والنجم ايمن يونس ووليد صلاح الدين، وغيرهم من النجوم الكبار الإعلاميين مثل مدحت شلبي وسيف زاهر واحمد شوبير وإبراهيم فايق وابرهيم عبد الجواد.

تردد اون تايم سبورت 2022 على القمر الصناعي نايل سات مشاهدة مباراة القمة الأهلي والزمالك

تعتبر قناة أون تايم سبورت من اهم القنوات التي تقوم ببث مباريات كرة القدم في مصر حيث يقوم الكثير من الأشخاص عشاق كرة القدم في مصر والوطن العربي البحث خلال هذه الساعات القليلة علي تردد القنوات لمتابعة المباراة المختلفة والبرامج وما تقدمة من محتوي رياضي لمحبي الكرة والألعاب الرياضية في جمهورية مصر العربية وفي جميع أنحاء العالم العربي، كما من المعروف أنها سوف تبث مباراة الأهلي والزمالك اليوم بصورة حية مباشرة وبالأخص علي أون تايم سبورت ١ أي القناة الأولي من ضمن قنوات أون تايم سبورت حيث أنها القناة المصرية الوحيدة التي تنقل المباراة.

on time sport

القمر الصناعي النايل سات.

التردد ١٠٨٥٣

معامل الترميز ٢٧٥٠٠

الاستقطاب افقي.

معامل الخطأ ٦/٥

تردد أون تايم سبورت علي عرب سات

القمر الصناعي عرب سات

القناة أون تايم سبورت.

التردد الحديث ١١٨٦١.

معدل الترميز ٢٧٥٠٠

الاستقطاب افقي.

معامل التصويب ٦/٥

تردد قناة أون تايم سبورت ١ الجديد

القمر الصناعي النايل سات.

التردد ١١٨٦١

الاستقطاب راسي.

جودة القناة HD

معامل التصحيح ٦/٥

معامل الترميز ٢٧٥٠٠

تردد قناة أون تايم سبورت ٢ الجديد

القمر الصناعي النايل سات.

الاستقطاب عمودي.

التردد ١١٨٦١

معدل الترميز ٢٧٥٠٠

تصحيح الخطأ ٣/٤

تردد أون تايم سبورت 3

التردد ١٢٣٠٣

الاستقطاب ٤/٣

القمر الصناعي النايل سات.

معامل التصحيح افقي.

الترميز ٢٧٥٠٠

كيفية تنزيل تردد أون تايم سبورت

أولا استخدم الريموت الخاص بالرسيفر والذهاب إلى الإعدادات.

القيام باختيار القمر الصناعي

كتابة التردد الخاص بالقناة.

ثم علينا بضبط معدل الاستقطاب ومعامل التصحيح ومعدل الترميز.

وبعد الانتهاء علينا النقر علي كلمة بحث.

ليتم تنزيل القناة علي الرسيفر الخاص بالتلفاز الخاص بك.

وصلنا لختام شرح كيفية استقبال تردد اون تايم سبورت 2022 على القمر الصناعي نايل سات مشاهدة مباراة القمة الأهلي والزمالك