نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيلات الجامعية الاولية 2022 orientation esi dz موقع التعليم العالي والبحث العلمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيلات الجامعية الاولية 2022 ، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر عن فتح المواقع الرسمي الخاص بالتسجيلات الجامعية للناجحين الجدد في بكالوريا 2022 http://www.orientation.esi.dz، حيث من المقرر ان تبدأ عملية التسجيلات الاولية من 21 حتى 24 جويلية الحالي. حيث يجب على كل طالب نجح في شهادة البكالوريا للعام الدراسي 2021-2022 واستلم كشف النقاط وشهادة النجاح من المؤسسة التربوية التي يدرس فيها القيام بالتسجيل الأولي من خلال البوابة الرقمية التي اتاحتها وزارة التعليم العالي، وحاليا يعرف محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر عمليات بحث رهيبة عن التسجيلات الجامعية 2022 وكيفية التسجيل الاولي وهو ما سنتعرف عليه بشكل مفصل ودقيق في الأسطر التالية من هذا المقال تابعونا للنهاية لتعرفوا ذلك بشكل مفصل ودقيق.

التسجيلات الجامعية الاولية 2022

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي آلية التسجيلات الجامعية للعام الدراسي 2022-2023 عبر موقع orientation esi dz. حيث بعد ان يتحصل الطالب على كشف النقاط الخاص به. يجب ان عليه طباعة بطاقة الرغبات التي تحتوي على قائمة بالتخصصات وأسماء الجامعات التي يمكنه اختيار رغباته وفقا لها، ومن المقرر ان تتم عملية التسجيلات الجامعية عبر ثلاثة مراحل تبدا اليوم الخميس التسجيلات الجامعية الاولية من 21 جويلية 2022 من خلال:

ملئ فيها استمارة الرغبات “بطاقة الرغبات” كما يتم استخراج قائمة الشعب المسموح فيها التسجيل للطالب بالولوج إلى موقع وزارة التعليم العالي

اختيار عبارة (شعبي المسموح لي بها)

يجب على الطالب التأني عند ملئ بطاقة رغباته واختيار6 رغبات على الأقل وجوبا وفقا لترتيب تفضيلي تنازلي

تأكيد تسجيله الأولي مع إمكانية تعديل الخيارات في بطاقة الرغبات بين 25 إلى 26 جويلية 2022

مباشرة بعدها تتم عملية مراجعة الرغبات من 27 جويلية إلى 3 أوت القادم

على ان يتم اعلان نتائج التوجيه عبر الخط مساء الثالث من شهر اوت المقبل

كما يمكن لجميع الطلبة الذي لم يحصلوا على خيار من خيارتهم العشرة أو الستة ملئ بطاقة الرغبات مرة ثانية. في المدة المحددة بين الرابع والسادس من شهر اوت 2022. على ان تتم معالجتها من قبل لجان وزارة التعليم العالي في الفترة الممتدة من 9 حتى 15 سبتمبر المقبل.

وثائق التسجيلات الجامعية

من اجل التسجيل النهائي للالتحاق بالجامعة في الجزائر يجب على الطالب أن يكون مرفوقا بمجموعة من الوثائق. والتي جاءت مبين على النحو التالي:

نسخة طبق الاصل من كشف نقاط شهادة البكالوريا 2021

(02) صورة شمسية

حقوق التسجيل والمقدرة بـــ 200 دج .

إلى هنا نصل بكم لنهاية مقالنا هذا والذي تحدثنا فيه بشكل مفصل ودقيق على اهم الخطوات التي يستطيع من خلالها طلاب شهادة البكالوريا في الجزائر القيام بعملية التسجيلات الجامعية الاولية 2022.